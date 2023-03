Reformiranje zdravstva po dveh tirih

Včeraj je strateški svet za reformo zdravstva razpravljal o vlogi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), hkrati pa je ministrstvo za zdravje pripravilo svoja izhodišča za spremembe zavoda. To kaže, da strateški svet, ki deluje pod okriljem predsednika vlade, ni v sozvočju z ministrom za zdravje, kjer imajo na potek reforme očitno svoj pogled in pišejo svoje predloge zakonov.

Januarja letos, ko je strateški svet za zdravstvo prenehal delovati pod okriljem ministrstva za zdravje in je v razširjeni obliki (od devetih na 22 članov) prešel pod okrilje predsednika vlade Roberta Goloba, se je ugibalo o nekakšni zaušnici, ki jo je s tem dobil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Tedaj so javnost mirili, češ da v ozadju ni nič takega, saj naj bi se samo pokazalo, kako veliko težo ima v resnici zdravstvena reforma.

A zdaj se potrjuje, da strateški svet in ministrstvo za zdravje z ministrom na čelu nista na isti valovni dolžini. Medtem ko je strateški svet šele včeraj obravnaval vlogo ZZZS, je ministrstvo že pripravilo izhodišča za zakon in jih predstavilo delovni skupini koalicijskih poslancev. Ta nad vsebino menda ni bila navdušena, z njo pa se na strateškem svetu niso seznanili. Komunikacija med strateškim svetom in ministrstvom ni najboljša, pravijo obveščeni. Ministrstvo pripravlja svoje predloge mimo strateškega sveta, čeprav je bilo predvideno, da bodo delovali usklajeno. Predvideno je sicer bilo, da bi Bešič Loredan včeraj predstavil svoj predlog o ZZZS tudi strateškemu svetu, a je menda zbolel.

Včeraj smo ministrstvo vprašali, ali se s strateškim svetom ne posvetujejo, oziroma zakaj voz vlečejo vsaksebi – za iste stvari pripravljajo vsak svoje rešitve, a odgovore še čakamo. Kot pa je spomnil vodja strateškega sveta Erik Brecelj, spadajo njihove zadolžitve v pristojnost predsednika vlade.

Kadrovska stiska ministrstva

Razmere otežuje še dejstvo, da je v zadnjem obdobju veliko ljudi zapustilo ministrstvo za zdravje in je to trenutno kadrovsko precej osiromašeno. Kot smo poročali, je odšla tudi vodja najbolj obremenjenega in najpomembnejšega direktorata za zdravstveno varstvo.

Na ministrstvu so pojasnili, da je bilo to področje več preteklih mandatov zapostavljeno, vsebine so se kopičile, kadrovsko pa je ostajalo podhranjeno. »Sedanja organizacijska oblika se je v preteklih mesecih izkazala za preveč togo, zato bo področje dela direktorata za zdravstveno varstvo razdeljeno na strateški in reformni del zdravstvenega varstva na eni strani ter na operativni del, tekoče naloge in odpravo zaostankov na drugi strani. Prepričani smo, da bo s spremenjeno strukturo in vitkejšo obliko vodenja direktorat uspešneje in učinkoviteje opravljal naloge v korist pacienta.«

Ob tem pa se mnogi že sprašujejo, kako bo mogoče izpeljati težavno reformo, če očitno tudi med odgovornimi akterji, ki bi morali biti enotni, zevajo nekatere vrzeli.

Slišati je, da se bo koalicija v prihodnje posvetila problemu privatizacije zdravstva oziroma temu, da vse več zdravnikov odhaja med samostojne podjetnike. Poslanka Tamara Kozlovič, ki vodi odbor za zdravstvo v DZ in tudi posebno koalicijsko poslansko skupino za zdravstveno reformo, je že podala poslansko vprašanje, ki posredno zadeva tudi omenjeno problematiko in se nanaša na izdana dovoljenja zdravnikom za delo drugje.