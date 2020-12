Bi se preselili v Šumi?

FOTO: Šumi

Vse bolj prisotna je ideja o tako imenovanem 15-minutnem mestu, v katerem je mogoče živeti, delati, spati, nakupovati, jesti, se izobraževati in zabavati na lokacijah, ki so med sabo oddaljene le kratek sprehod. Središča prestolnic postajajo vse mirnejša, čistejša, varnejša in bolj prijazna, primerna za sprehajanje, kolesarjenje in tudi bolj zelena.Opravki so lahko v središču mesta prav zabavni, sploh če nam ni treba za vsak opravek znova sesti v avto in se kam odpeljati, ob tem pa po možnosti še tratiti čas ob čakanju v koloni. Čarje ravno v tem, da lahko tam malodane vse obveznosti opravimo peš. Naj bo to obisk bančnega svetovalca, osebnega trenerja ali pa nakup novega računalnika, če nam časa ni treba zapravljati z vožnjo in iskanjem parkirišča, je lahko vse opravljeno še v istem dnevu.Hkrati pa mestna središča eno za drugim uvajajo območja brez avtomobilov in spodbujajo hojo, kolesarjenje ter uporabo alternativnih oblik mobilnosti. Po številnih mestih se raztezajo tudi obsežne zelene površine, vedno bolj naravno pa se nam zdi tudi ozelenjevanje streh.Če živimo v središču mesta, nas le kratek sprehod loči tudi do pestrih možnosti za razgibano nočno življenje in druženje. Za vsakega se najdejo tako bari, kamor lahko zavijemo na sproščujoč kozarec vina, kot tudi ugledne restavracije, kjer si lahko v dobri družbi privoščimo izvrstno večerjo. Piko na i pa dodajo še kulturne ustanove v bližini, ki še dodatno obogatijo izkušnjo mestnega življenja.Prav takšno življenje čaka prebivalce novega kompleksa Šumi, ki nastaja nasproti ljubljanske Drame in bo predvidoma spomladi leta 2022 prestolnico obogatil za 96 nadstandardnih stanovanj. Marsikoga že sama lokacija očara s svojo bogato zgodovino , stavba pa se bo ponašala tudi z izjemno dovršeno arhitekturo, ki bo premišljeno umeščena v prostor. Stanovanja bodo svojim prebivalcem zagotavljala življenje v udobnem modernem okolju z najsodobnejšo stanovanjsko opremo in izbranimi materiali. Tehnične lastnosti objekta in stanovanj bodo na najvišji ravni in bodo tako omogočale nadstandardno kakovost bivanja.Vsa stanovanja bodo imela tri metre visoke strope, največja pa tudi prostorno zasebno teraso. Še ena posebnost Šumija bo hišni upravitelj (concierge), ki bo skrbel za diskretno podporo in razbremenitev stanovalcev. Stanovalci Šumija bodo imeli tudi možnost varovanja stanovanja in kleti, kjer jim bo na voljo tudi polnjenje električnega avtomobila.