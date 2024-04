Bitke za zasluge pri priznanju Palestine - še pred priznanjem samim

V nadaljevanju preberite:

Vlada se je v sredo na dopisni seji seznanila z izjavo predsednikov vlad Slovenije, Irske, Malte in Španije, ki se zavzemajo za priznanje Palestine. Predlog za priznanje nastaja na zunanjem ministrstvu, v ozadju pa že poteka rivalstvo med kabinetom predsednika vlade in Mladiko v zvezi s političnimi zaslugami za priznanje oziroma napoved priznanja, kar bi se lahko zgodilo še pred evropskimi volitvami.

Znano je, da si je za priznanje Palestine najbolj sistematično in najdlje prizadevala stranka Levica, a v sklepnih in ključnih odločitvah, ki bodo privedle do priznanja Palestine, se zdaj prerivata večji koalicijski stranki. Dinamiko priznanja Palestine je pred tedni na notranjepolitičnem področju pospešila zunanja ministrica, takoj po tem so pobudo prevzeli poslanci Gibanja Svoboda, ki so vlado pozvali k priznanju palestinske države, v svojih javnih nastopih pa izražajo pričakovanje, da se bo to glede na genocidno morijo v Gazi zgodilo kmalu.