Čutimo, da lahko prispevamo k iskanju rešitev

Minevata dva meseca slovenskega članstva v varnostnem svetu Združenih narodov. Z vojnama v Ukrajini in Gazi je naša država v središču iskanja svetovnega miru, skupaj z možnostmi pa od blizu vidi tudi vse težave in omejitve. »Varnostni svet je zelo močen instrument mednarodne skupnosti, ampak seveda le takrat, ko je enoten,« je Samuel Žbogar povedal v intervjuju za Delo. Danes je daleč od tega.

Nedavno smo zaznamovali drugo obletnico največje agresije po drugi svetovni vojni v Evropi, ruskega napada na Ukrajino. Slovenija je nosilka dosjeja o Ukrajini. Kako bo varnostni svet vnaprej opozarjal na nevarnosti, ki iz te države grozijo svetovnemu miru? Kakšni so slovenski načrti delovanja v varnostnem svetu?

Drži, Slovenija je nosilka dosjeja v varnostnem svetu za Ukrajino, to je logično glede na dejstvo, da prihajamo iz regije, da smo od vseh držav članic Ukrajini tudi geografsko najbližje. Zahteva za zaznamovanje dveh let napada je prišla iz Ukrajine, toda s podporo Slovenije. Vedno mora država članica varnostnega sveta podpreti takšno zasedanje. Kaj je pri tem vloga varnostnega sveta? Seveda je zelo omejena, ker je ena od stalnih članic tudi agresor, tako da v varnostnem svetu ni pričakovati resolucij proti volji Ruske federacije. Do sklenitve miru, ki bo verjetno na koncu potrjen v varnostnem svetu, lahko ohranjamo zadevo na agendi. Opozarjamo na probleme jedrske elektrarne, ki jo Rusi zasedajo, na napade na civilno prebivalstvo, na humanitarno situacijo v Ukrajini. Še naprej bomo sklicevali zasedanja o teh temah. Hkrati upamo, da se bo zunaj varnostnega sveta zgodil neki proces, ki bo vodil do miru v Ukrajini. Takrat bo seveda to potrjeno z resolucijo v varnostnem svetu. Ampak zaenkrat je videti, da smo še daleč od tega.

Imate več informacij o dogajanju na fronti? Eni govorijo, da padec mesta Avdijivka kaže rusko napredovanje, drugi verjamejo, da Putinovo rožljanje z jedrskim orožjem dokazuje njihovo šibkost na fronti.

Posebnih informacij v varnostnem svetu ni. Dobivamo le poročila sekretariata. Ta so javna in temeljijo na znanih zadevah. Dobivamo le meddržavne informacije, vsak iz svoje države. OZN ni navzoča na terenu. Še posebej generalni sekretar si trenutno zelo prizadeva za sklenitev novega sporazuma o izvozu žita iz Ukrajine. Bil je že zelo optimističen, da bo ponovno sklenjen takšen dogovor, videti pa je, da še nismo tam. Bi pa to bilo zelo koristno za vzpostavljanje elementov sodelovanja, tako kot pride do izmenjave ujetnikov. Tak dogovor bi lahko bil korak h gradnji zaupanja, ki bo nujno pri vzpostavitvi dogovora o miru.

Generalni sekretar OZN António Guterres je prav danes [pogovarjali smo se 26. februarja] pisal: »Pomanjkanje enotnosti varnostnega sveta o ruskem napadu na Ukrajino ali izraelskih vojaških operacijah v Gazi po grozljivih terorističnih napadih Hamasa 7. oktobra je resno, morda celo usodno, ogrozilo njegovo avtoriteto.« Se večina članic zaveda te nevarnosti?

Drži, varnostni svet je lahko učinkovit le takrat, ko je enoten. Dobro je omenil Gazo in Ukrajino, veliko je tudi drugih primerov. Ko ni bilo enotnosti o nadaljevanju operacije OZN v Maliju, se je zgodila njena ukinitev, zelo dramatičen umik sil OZN. Ko ni bilo soglasja za nadaljevanje humanitarne pomoči Siriji, je ravno tako prišlo do veta in se je to ustavilo. Varnostni svet ima zelo močna orodja, je zelo močen instrument mednarodne skupnosti, ampak seveda le takrat, ko je enoten.

Zato se zastavljajo celo vprašanja, ali ga sploh potrebujemo.

Ničesar ni, kar bi ga lahko nadomestilo. To je edini organ mednarodne skupnosti, v katerem so prisotne vse velesile, v katerem ZDA in Ruska federacija še danes sodelujejo, se pogovarjajo, iščejo rešitve tam, kjer jih iščejo. Je edino mesto, kjer se trenutno srečajo ZDA in Ruska federacija, ali pa, če hočete, Zahod in Ruska federacija, in še Kitajska. Ni boljše alternative. Seveda je bilo veliko legitimnosti izgubljene že s sestavo varnostnega sveta. Afriške države pogosto rečejo, da je bil varnostni svet vzpostavljen, ko so bili še kolonije, ne odseva pa današnje realnosti, ko so članice OZN. To vse drži in najeda legitimnost, zato tudi veliki pritiski za reformo varnostnega sveta.

S tem smo že pri drugi veliki krizi današnjega sveta, vojni v Gazi. Slovenija je podprla nedavni alžirski predlog resolucije o premirju, ki pa ni uspel zaradi ameriškega veta.

ZDA so naslednji dan po vetu neuradno vložile svojo resolucijo, predlog so razdelili med članice varnostnega sveta. O tej resoluciji se zdaj pogajamo, tudi sami smo imeli kar nekaj pripomb. Te dni bo prišel nov osnutek, iz katerega bo vidno, ali obstaja možnost za sprejetje te resolucije. Sprejeta bo samo, če bo imela jasno zapisan poziv k premirju. Brez tega bo težko pridobiti članice varnostnega sveta, vključno z nami. V ameriškem osnutku je veliko dobrih zadev, vključno z obsodbo nasilja na Zahodnem bregu, s pozivom Izraelu, naj ne napade Rafe. Določilo o premirju pa ni napisano tako, da bi številne članice lahko glasovale za. Mislim, da Američani računajo na to, da bi lahko bil v prihodnjih dneh sklenjen dogovor o izpustitvi talcev, kar bi to resolucijo postavilo v novo luč in bi bilo potem soglasje verjetno lažje doseči.

Je o tem že kaj znanega?

Spet potekajo zelo intenzivni pogovori v Parizu med Izraelom, Egiptom, Katarjem in ZDA. Znamenja so, da je dogovor mogoč. Res pa je bilo že v preteklosti več takšnih znamenj, tako da ne moremo hiteti z navdušenjem. Desetega marca se bo začel ramadan. Ta dan je bil nakazan tudi kot datum, ko naj bi Izrael začel napadati Rafo. To je torej okno, znotraj katerega mora varnostni svet sprejeti neko odločitev – ali bo to ameriška resolucija ali kakšna druga. Ampak verjamem, da bomo v varnostnem svetu o miru v Gazi ponovno odločali pred desetim marcem.

Ali Američani razmišljajo o večjih zagotovilih za izraelsko varnost od dosedanjih? Izrael najbrž ne bo privolil v to, da bi mu mir zagotavljali Palestinci. Po pokolih 7. oktobra je najbrž to iluzorno pričakovati.

V resoluciji še ni teh detajlov, razen da potrjuje prihodnost dveh držav. Kot razumem, potekajo zelo intenzivni pogovori na različnih koncih. Tudi Evropska unija ima zamisli, kako bi organizirali »the day after«, torej dan po koncu konflikta v Gazi. Po današnjih informacijah je odstopil palestinski premier [Mohamed Štaje], da bi omogočil bolj konsenzualno sestavo palestinske oblasti. Američani se že pogovarjajo o elementih dneva potem, tudi arabske države predstavljajo predloge v nekaterih prestolnicah. Z detajli še nismo seznanjeni, ampak kot sta tudi slovensko ministrico [Tanjo Fajon] nedavno v Ljubljani seznanila dva ministra, so bolj ali manj podobne zadeve.

Vprašanje je, kdo bo zagotavljal varnost Izraelu in kako, kajti le to bo omogočilo njegov umik iz Gaze, kako vzpostaviti oblast v Gazi, kdo naj jo prevzame in kako, kakšna pomoč mednarodne skupnosti je pri tem nujna. Vprašanje je seveda celotna prihodnost dveh držav: v katerem trenutku, kako? Ve se, o katerih temah se je treba dogovarjati. Na žalost pa dogajanje v Izraelu ni najbolj obetavno. Kneset je te dni sprejel sklep proti rešitvi z dvema državama, zato verjetno ne bo tako enostavno doseči dogovora o dnevu potem.

Guterres je predlagal tudi agendo za mir, ki naj bi zajemala povezave med kršitvami človekovih pravic in nasiljem na lokalnih ravneh, od epidemije nasilja do žensk in deklic do aktivnosti kriminalnih tolp, antisemitizma, antimuslimanizma, preganjanja krščanskih in drugih manjšin. Kako lahko OZN sploh govori o miru, dokler v njenem svetu za človekove pravice sedijo države, ki jih ne spoštujejo doma? Kako lahko sploh rešimo svetovne krize, če človekove pravice niso v ospredju?

Letošnje zasedanje generalne skupščine bo potekalo z naslovom Vrh za prihodnost. Voditelji naj bi tudi podpisali posebno deklaracijo za prihodnost. Zasedanje se predstavlja kot prelomno, kot pogled v prihodnost v zavedanju svetovnih kriz. Generalni sekretar je nedavno rekel, da je mir razlog za obstoj OZN, in pri tem zadnje čase ni tako uspešna. Vsaj vloga OZN pri reševanju konfliktov ni tako osrednja, kot je bila morda v preteklosti, in to zasedanje naj bi se osredotočilo predvsem na ta vidik – kako danes zagotavljati mir.

Ko bomo septembra predsedovali varnostnemu svetu in bo predsednik vlade predsedoval voditeljem varnostnega sveta, nameravamo to temo postaviti kot nosilno. Smo sredi »brainstorminga«, možganske nevihte, in glede na to, da je bil OZN vzpostavljen za ohranitev miru, bo naše predsedovanje o tem, kako se lahko OZN oziroma varnostni svet ponovno vzpostavi kot osrednji organ. Seveda bodo tu voditelji, razprava torej ne sme biti preveč tehnična, ne sme iti preveč v podrobnosti mirovnih operacij in podobno, ampak mora biti bolj politično strateška. Razmišljamo v tej smeri.

Takrat bo mogoče predstaviti tudi ideje o reformah varnostnega sveta.

Reforma varnostnega sveta je bolj tema za generalno skupščino, saj o tem odločajo vse članice organizacije. Varnostni svet bo o tem razpravljal avgusta, ker hoče Sierra Leone, ki predseduje pred nami, postaviti to temo na dnevni red in organizirati odprto razpravo. Voditelji se bodo gotovo tudi v razpravi dotaknili tega, da je eden od problemov varnostnega sveta, da ni razširjen. S prejšnjim uvodom se nisem hotel izogniti vprašanju o človekovih pravicah, ampak sem hotel povedati, da bo osnova septembrskih razprav nova agenda za mir, ki jo je spisal generalni sekretar in v kateri so vsi ti elementi, od podnebnih sprememb do človekovih pravic in novega pogleda na mirovne operacije in preprečevanje konfliktov. Notri so tudi zadeve, povezane z umetno inteligenco, tako da se bo o vsem tem razpravljalo v generalni skupščini. Mi pa bomo poskušali v varnostni svet in razpravo predsednikov vlad prinesti tiste zadeve, ki se vežejo na varnostni svet in izhajajo iz tega dokumenta, se pravi mir in varnost.

Omenili ste razpravo o umetni inteligenci, kar je tudi v interesu Slovenije. Zdaj umetna inteligenca ne le koraka, ampak teče naprej – in to marsikje s skrb vzbujajočimi elementi potvarjanja resničnosti. Bo med slovenskim predsedovanjem kaj časa tudi za to temo?

To je gotovo izjemno pomembna tema, je tudi ena od naših malih prioritet. Prav te dni se dogovarjamo z državami, ki jih to posebej zanima. Združeno kraljestvo je imelo na to temo lani odprto razpravo, Južna Koreja jo bo imela na temo kibernetske varnosti. Spogledujemo se tudi s to temo, res pa je generalni sekretar vzpostavil skupino strokovnjakov za umetno inteligenco, ki pripravlja poročilo o njenih priložnostih in nevarnostih. Kar se tiče varnostnega sveta, bi bila zanimiva tema tekmovanje v umetni inteligenci, tako kot je v preteklosti obstajalo tekmovanje v oboroževanju in so bili zato nujni sporazumi o omejitvi oboroževanja. Zdaj predvsem med ZDA in Kitajsko obstaja bitka, kdo bo šel dlje v razvoju umetne inteligence, tako da verjetno obstaja tudi potreba po dogovarjanju, kaj je pot naprej, ne nujno v varnostnem svetu, lahko pa na kakšnem stranskem dogodku.

Še ena tema prihaja na površje: militarizacija vesolja.

Tega se zaenkrat še nihče ni dotaknil. Na splošno je med stalnimi članicami varnostnega sveta kar velik odpor do novih tem, nekako skupaj razmišljajo, naj se varnostni svet ukvarja s krizami in jih poskuša rešiti. Nove teme, kot so podnebne spremembe in varnost, človekove pravice in druge, ki jih običajno prinesejo nestalne članice, naj ne bi imele mesta v varnostnem svetu, ampak v generalni skupščini, Ecosocu [ekonomski in socialni svet] in drugih telesih. Nekaj tega drži, saj te teme zadevajo širše članstvo, zaradi njihovega vpliva na varnost ali nevarnost mednarodne skupnosti pa je zelo pomembno, da se o teh izreče tudi varnostni svet. O militarizaciji vesolja se zaenkrat tam še ni razpravljalo, se bo pa verjetno kmalu, tudi v zvezi z umetno inteligenco.

Govorila sva že o Kolumbiji, ki ste jo z drugimi člani varnostnega sveta nedavno obiskali kot pozitiven primer mirovnega delovanja svetovne organizacije. Pravite, da tudi tam ni brez težav.

Mirovni sporazum v Kolumbiji velja že osmo leto in zato velja za uspeh. Po desetletjih spopadov med uporniki Farca in oblastmi so ga sklenili sami, potrjen je bil v varnostnem svetu in ta tudi nadzira njegovo izvajanje. Na žalost nimamo veliko uspešnih sporazumov, se pravi sporazumov, ki po osmih letih še trajajo. Nekdanji uporniki se integrirajo in v Kolumbiji je mir. Na terenu smo videli, da je na poti do trajnega miru v Kolumbiji še ogromno skal. Člani Farca so se skladno s sporazumom razorožili in so v procesu reintegracije, država pa ni vstopila na njihovo mesto, ni prevzela nadzora nad tistimi območji, in pojavili so se drugi uporniki.

Problem v Kolumbiji je, da je to ogromna država, ki ni prisotna v regijah, zato je v teh oddaljenih provincah kar veliko brezvladje, veliko je organiziranega in drugega kriminala. V Kolumbiji je tudi velika neenakost, to je ena od najbolj neenakih držav, velike so razlike med revno večino in majhnim delom bogatih.

V petdesetmilijonski državi ima tri tisoč ljudi v lasti celotno obdelovalno zemljo. Res pa je prvič po dvesto letih zdaj na oblasti predsednik, ki izhaja iz levosredinske politične struje in je resnično privržen uresničevanju tega sporazuma. V prejšnjih letih je šlo vse zelo počasi. Zelo zanimivo je, kako so v Kolumbiji rešili vprašanje odgovornosti za zločine nekdanje teroristične organizacije Farc. Namreč, vse so pomilostili s pogojem, da so prišli na sodišče in govorili resnico, se tako izpovedali. Če je sodišče presodilo, da so govorili resnico in so resnično povedali vse, kar vedo, so bili oproščeni oziroma jim je bilo naloženo družbenokoristno delo na projektih, kot je pogozdovanje, običajno celo skupaj z žrtvami. Če je sodišče presodilo, da obtoženec ni povedal vse resnice, je bil kaznovan.

To je zanimiv koncept, ki se prav tako spoprijema z veliko težavami, kot smo slišali. A je to vendarle pozitivna zgodba, kakršnih na svetu ni veliko. V Afriki konflikti trajajo že leta. Spomnim se, ko je bila Slovenija pred šestindvajsetimi leti prvič v varnostnem svetu, smo se pogovarjali o konfliktu v Demokratični republiki Kongo ter vpadih Burundija, Ruande in Ugande v državo. Danes poslušamo o enakih zadevah. Ponovno narašča napetost v Kongu, vmešavajo se zunanje sile v vzhodnem delu. Tako da tam petindvajset let nekako ni napredka. Zato si tudi vedno več afriških držav želi, da bi sile OZN odšle. Odšle so že iz Malija, zdaj odhajajo iz Konga, v Sudanu so zaprli politično misijo, videli bomo, kako se bo odločila Srednjeafriška republika. To ni dobro, je pa razumljivo, če ljudje po četrt stoletja ne vidijo reševanja konflikta, je verjetno nujen tudi razmislek OZN, kaj je z našimi mirovnimi operacijami, da ne delujejo.

Kaj pa druge krize v Evropi, denimo Ciper ali Kosovo in Srbija, s katerimi se prav tako ukvarja varnostni svet? Se bo ob vojni v Ukrajini Evropa zamislila nad temi ali ta vojna samo veča nevarnost, da se bodo stare krize ponovno razplamtele?

Vojna v Ukrajini in zdaj kriza v Gazi na žalost Evropske unije in Zahoda ne prikazujeta v najlepši luči, utrjujeta obtožbe globalnega juga o dvojnih standardih. Pri ravnanju v OZN v zvezi z Ukrajino in Gazo se resnično kaže dvoličnost Evropske unije. Ne glede na želje in prepričanja vsega sveta, kaj se dogaja v Ukrajini, bo to težko, če ne bomo imeli enakega pristopa do krize v Gazi. Mislim, da je s krizo v Gazi Ukrajina izgubila veliko podpore in simpatij v OZN, tako da je bilo tudi zasedanje ob drugi obletnici napada Ruske federacije v bistvu evropsko; razen varnostnega sveta so nastopali samo ministri evropskih držav. To seveda ni dobro, ker gre za očitno in najbolj agresivno kršitev ustanovne listine OZN, tako da bi pričakovali podporo celotne mednarodne skupnosti. Na začetku je tudi bila, posebej afriških držav, ki so občutljive na spremembe meja, vse njihove so kolonialne, in ko se jih dotakneš, se lahko marsikaj poruši.

O tem je odmevno govoril kenijski predstavnik v varnostnem svetu takoj po ruskem napadu na Ukrajino. Pa vendar je tu vedno bolj prisoten občutek, da gre za spor med Rusijo in Zahodom in da je za druge najbolje in najbolj preprosto stati ob strani. V EU se veliko pogovarjamo, kako naj bi o bistvu spora prepričali afriške in druge države. Mislim, da ravno zaradi našega obnašanja v Gazi enostavno nismo prepričljivi.

Toda doslej so Palestinci vedno zavrnili rešitev z dvema državama.

Oni so to zavrnili že na začetku, ob sprejetju resolucije generalne skupščine, ki je ustanovila Izrael. Takrat so jo Arabci zavrnili, ampak jaz mislim od Osla naprej ...

Arafat je rešitev z dvema državama zavrnil tudi pod Billom Clintonom ...

Vedno gre za detajle: kolikšen del ozemlja bo na palestinskem območju, vprašanje Vzhodnega Jeruzalema, ki ga hočejo imeti za prestolnico, vprašanje vračanja beguncev. Veliko je teh vprašanj, ki so vezana na dve državi, mislim pa, da bi bili Palestinci zadovoljni, če bi bila njihova država priznana. Kot slišimo, bodo kmalu prišli v OZN s prošnjo za priznanje Palestine oziroma za članstvo Palestine v OZN. Trenutno so opazovalci, pričakovati pa je, da bodo v naslednjih mesecih zaprosili za pravo članstvo.

Kakšen je občutek, ko ste v središču svetovnega dogajanja?

To je krasen občutek, teden je v bistvu en velik dan, ki se razteza od ponedeljka do petka zvečer, toliko vsega se dogaja. Mislim, da smo se zelo dobro postavili kot članica varnostnega sveta, da imamo jasna stališča o Gazi in vseh drugih krizah, da smo videni in slišani. Imeli smo že pobude v varnostnem svetu, zaenkrat so to še majhne zadeve, kot je bila skupna izjava za javnost o varnosti osebja OZN v Gazi, ki jo je podala predsedujoča Gvajana.

To so takšni mali uspehi, ki ekipi dvignejo moralo. Mislim, da smo vsi izjemno navdušeni, da smo del tega velikega dogajanja. Čutimo, da lahko prispevamo k iskanju rešitev. Mislim, da še nikoli nismo bili tako vidni v mednarodnih odnosih, da se naše izjave tako poslušajo, tudi reagirajo nanje in se posvetujejo z nami.

Videli smo, kako sta egiptovski in jordanski minister tako rekoč ad hoc prišla v Ljubljano. Videli smo pozornost, ki je je bil predsednik vlade deležen na varnostni konferenci v Münchnu. Sodeloval je na panelih in se srečal s podpredsednico ZDA [Kamalo Harris]. Pozornosti ne dobivamo le zato, ker smo člani varnostnega sveta, ampak tudi zaradi naših stališč. ●