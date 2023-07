Kdo bo predsednik uprave RTV Slovenija?

Po tem, ko so se pred razpisno komisijo že predstavljali kandidati za predsednika uprave, in sicer novinar in nekdanji pomočnik direktorice TV Slovenija Zvezdan Martič, odgovorni urednik informativnega programa na drugem sporedu TV Slovenija Rajko Gerič, direktor Centra urbane kulture Kino Šiška Simon Kardum, nekdaj na RTV Slovenija zaposleni strokovnjak za informatiko Miha Krišelj in po naknadnih preverjanjih še pomočnik nekdanjega generalnega direktorja Peter Dular, bo o njih danes predvidoma glasoval svet zavoda.

Jasnega favorita, ki bi mu bila naklonjena večina 17-članskega zavoda, menda ni. Naj bi pa najbolje kazalo Martiču, pa tudi Kardumu, a včeraj naj še ne bi imela zagotovljene potrebne absolutne večine devetih glasov.

Šele, ko bo izbran predsednik uprave, pa bo znano tudi, kdo vse od prijavljenih kandidatov lahko računa na članstvo v štiričlanski upravi sveta, saj bo izmed prijavljenih kandidatov dva v imenovanje predlagal prav predsednik uprave.

Kandidatov naj bi bilo več, poleg Geriča, Dularja in Karduma tudi še nekdanji generalni direktor zavoda Marko Filli, zdajšnji v. d. generalnega direktorja zavoda Andrej Grah Whatmough, Andrej Trček, ki je med drugim delal v Multimedijskem centru in odgovorni urednik Radia Maribor Robert Levstek.

Četrtega člana uprava pa naj bi 25. julija volili zaposleni. Kandidati so predsednik sveta delavcev Robert Pajek, športna novinarja Urban Laurenčič in Franci Pavšer ter voditeljica TV Dnevnika Jasmina Jamnik.

Še preden pa bo dokončno znana uprava – to bi lahko bilo zaradi volitev delavskega direktorja tudi šele konec avgusta –, pa bi se lahko obetala tudi menjava v. d. generalnega direktorja Graha Whatmougha, ki se sicer izogiba vročitvi obvestila o začetku postopka, po katerem bo imel tri dni za odgovor. To so mu zdaj skladno z zakonom o upravnem postopku pustili na vratih in oglasni deski na Kolodvorski, s čimer je začel teči 15-dnevni rok, po katerem bo štelo, da mu je bilo obvestilo vročeno.