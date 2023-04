RTV Slovenija brez pomembne rezerve

V nadaljevanju preberite:

V. d. generalnega direktorja Andrej Grah Whatmough je za Delo potrdil, da so prejšnji teden prodali večji del delnic podjetja Eutelsat, ki jih je imel javni zavod v lasti približno dvajset let in o čemer je najprej poročal Dnevnik. Cena prodanih 512.000 delnic je znašala okoli 6,2 evra za delnico, na računu RTV Slovenija pa je tako že skoraj 3,2 milijona evra. Približno toliko, kolikor je predvideno za stroške odpravnin za lani in letos, o čemer bo jutri razpravljal še nadzorni svet.

RTV Slovenija po tej prodaji ostaja le še 105.000 delnic od skoraj 2,5 milijona delnic, kolikor jih je imela leta 2005, na začetku delniškega poslovanja