Bodo »neposlušne« učitelje v ponedeljek kaznovali?

Branimir ŠŠtrukelj, glavni tajnik Sviza, pravi, da Foto Blaz Samec



Odklonilni do »komande z vrha«



Kaj se lahko zgodi z učiteljem, ki iz kakršnega koli razloga testiranje odkloni?

Poziv ministrici ni zalegel



Bodo odločal inšpektorji za zdravje in za delo?

Gregor Pečan, ravnatelj OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani in predsednik združenja ravnateljev. Foto: Bojan Rajšek/Delo



Zavrnitev testiranja kot kršitev delovne obveznosti

Matija Drmota, pravnik na ZSSS. Foto: Leon Vidic/Delo



Disciplinski postopki, redne, izredne odpovedi ...

»Učiteljstvo v Sloveniji velja za visoko strokovno in zelo odgovorno. A na komandno ukazovalno logiko se zelo slabo odzove,« se je za Delo v imenu slovenskih učiteljev, ki se v »Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) artikulira kot stališče praktikov«, odzval glavni tajnik Sviza. Da je hitro testiranje na novi koronavirus v ponedeljek za učitelje obvezno, je na novinarski konferenci dejala Vesna Kerstin Petrič, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje. Kdor se ne bo testiral, v torek ne bo mogel v učilnico.S hitrimi testi naj bi v ponedeljek testirali kakšnih 30.000 slovenskih šolnikov. Njihov sindikat se, nasprotno, zavzema za to, da mora biti odločitev učiteljev za testiranje prostovoljna. Kako se bodo torej odločali šolniki? Je lahko zavrnitev testiranja zadosten razlog, da kdo ostane brez službe?Vlada po Štruklju tudi to pot vleče napačne poteze. »Celo konzervativna vlada Borisa Johnsona v Veliki Britaniji učitelje prosi, nagovarja, prepričuje. Ta komandni sistem, ki ga tudi na tej točki prakticira naša vlada, pa je zgrešen. Učitelji so izobraženi, odgovorni ljudje. Prepričan sem, da bi bil odstotek prostovoljnega testiranja zelo visok. Ukazovanje, to mahanje z bičem, ki smo mu zdaj priče, ki učiteljem sporoča, da tako in tako ničesar ne vedo, ne razumejo, so neodgovorni, sporočilo mi bomo mislili zate, ti samo naredi, kar ukažemo, pa mnoge moti.«Podatke o tem, koliko od 30.000 zaposlenih na naših šolah se ne želi testirati, je po besedah Branimirja Štruklja zbiralo ministrstvo za šolstvo. »Tako čez palec rečeno je bila ponekod za testiranje večina učiteljev, drugje le kakšna tretjina – zelo odvisno od tega, kako je k zadevi pristopil ravnatelj.« Štrukelj osebno ocenjuje, da bi se »v tej situaciji prostovoljno testiralo prek 90 odstotkov vseh zaposlenih na šolah«. »Uredba« o obveznem testiranju pa marsikaj postavlja na glavo.S tem v zvezi se porajajo številne pravne dileme. Po Štruklju gre za vprašljivo zakonsko podlago in nejasno dorečene posledice. Sviz je zato danes s tem v zvezi na tri ministrstva naslovil osem vprašanj, med njimi, ali obstaja možnost oziroma celo dolžnost delodajalca – dikcija zakona, pravi Štrukelj, ni jasna –, da se učitelju prepove opravljanje dela. »To pomeni, da bi učitelju, ki bi v ponedeljek odklonil testiranje, delodajalec lahko izrekel ukrep prepovedi opravljanja dela. A tudi to ni jasno, kdo naj to prepove, ali inšpektor ali delodajalec. Delodajalec učitelja je sicer direktor šole. A iz predpisa zakona o nalezljivih boleznih in iz odredbe, ki se nanaša na testiranje in ki je začela veljati 1. januarja letos, ni povsem jasno, kdo lahko izreče takšno sankcijo,« je pojasnil Štrukelj.Šepa pa še ena dikcija: po zakonu bi morali testiranje zaposlenih opraviti na lokaciji delodajalca. »Učitelje pa silijo v zdravstvene domove in mobilne enote, da bodo kot zadnji cucki stali v vrstah in čakali na testiranje. To je ponižujoče.«Šole so bile zaprte tri mesece, državi pa ni uspelo obnoviti prezračevalnega sistema niti v enem šolskem objektu, kar bi bilo najbolj učinkovito, je kritičen Štrukelj, ki je bil vesel okrožnice ministrstva za šolstvo, saj se je postavilo na enako stališče kot SVIZ, ki je že nekaj časa »aktivno spodbujal, prepričeval in nagovarjal svoje članstvo, naj se testira, ker to nedvomno prispeva k omejevanju širjenja epidemije«. Z zakonsko prisilo testiranja pa se bodo po prepričanju SVIZ odnosi med zaposlenimi in šolsko oblastjo, ki že zdaj niso bili najboljši, po nepotrebnem zaostrili. Zato so ministrico prof. dr. Simono Kustec v četrtek tudi pozvali, naj napoved obveznega testiranja prekliče. A kot že rečeno, danes je Vesna Kerstin Petrič, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje, javnosti sporočila, da je testiranje za učitelje obvezno.Testiranje se zdi smiselno tudi predsedniku združenja ravnateljev in ravnateljic, ki pa ni prepričan, »da je pametno, če je obvezno«.Pečan opozarja, da je ta obveznost sicer zapisana v 31. členu Zakona o nalezljivih boleznih, tako da ministrica Kustec, ki je na novinarski konferenci v nasprotju z okrožnico ministrstva pred dnevi dejala, da bo testiranje za učitelje obvezno, po njegovem »ni povedala nič novega«. Testiranje je zapisano kot obvezno tudi v sklepu o izvajanju posebnega presejalnega programa, dodaja Pečan, sicer tudi ravnatelj na osnovni šoli Janka Modra v Dolu pri Ljubljani, ki je učiteljem že posredoval »v kompletu okrožnico MIZŠ in sklep MZZ, jih povabil na testiranje, se dogovoril z zdravnico bližnje ambulante in odprl spletni dokument za prijavo«.Na vprašanje, kakšne so sploh možnosti ravnateljev v primeru, da učitelj ali zaposleni na šoli testiranje odkloni, Pečan odgovarja: »Odvisno od končne interpretacije ministrice Kustec. Menim, da lahko o odklonitvi testiranja obvesti inšpektorat za zdravje in delovni inšpektorat, pa bodo presodili, ali je zaposleni prekršil kak člen iz zakonov ...«Do tega, ali delodajalec zaposlenega lahko prisili v testiranje, se je za uredništvo Cekina opredelil samostojni svetovalec na pravnem področju pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije: »V skladu z Zakonom o zdravju in varnosti pri delu (ZVZD) mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje pri delu in v ta namen izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu. Delodajalec mora upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati preventivne ukrepe, ki bodo zagotavljali izboljševanje stanja in višjo raven varnosti in zdravja pri delu. S tega vidika menim, da lahko delodajalec odredi testiranje na svoje stroške in da delavec tega ne more odkloniti. Delodajalec s tem izpolnjuje svojo zakonsko obveznost, posebej v dejavnostih, kjer se delavci pogosto srečujejo s tretjimi osebami, zavrnitev pa bi lahko šteli za kršitev delovnih obveznosti, enako, kot to velja, če delavec ne nosi maske.«Tudi mariborska odvetnicao pravnem vidiku obveznega testiranja učiteljev meni, da testiranje »pred pričetkom dela predstavlja pogoj za opravljanje dela«, da je ta predpisan z zakonodajo, »zaradi česar mora delavec izpolnjevati obveznosti iz delovnega razmerja na način in pod pogoji, kot jih določi delodajalec oziroma podzakonski predpis«.Kršitev obveznosti iz delovnega razmerja ima za podlago redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, navaja Šibila. Prav tako bi lahko »odklonitev testiranja načeloma sovpadala tudi z razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, saj gre za kršitev delovnih obveznosti naklepoma ali iz hude malomarnosti,« pravi, a bo delodajalec v tem primeru primoran tudi dokazati, da nadaljevanje delovnega razmerja zaradi izgube zaupanja ni več mogoče.Odklonitev testiranja je lahko tudi razlog za sprožitev disciplinskega postopka zoper delavca in posledično izrek disciplinske sankcije, še meni Šibila.Ker je delodajalec dolžan zagotavljati varne in zdrave delovne razmere, v sklop katerih nedvomno sodi tudi dejstvo, da delovnih obveznosti ne opravljajo osebe, za katere se ne ve, ali so okužene z nalezljivim virusom ali ne ( le-te namreč niso opravile testiranja, s katerim bi dokazale, da niso okužene z nalezljivim virusom), je lahko delodajalec, če predpisane obveznosti testiranja ne izvede, podvržen inšpekcijskemu postopku, hkrati pa bi utegnili tudi drugi delavci zahtevati, da delodajalec zagotovi varne delovne razmere, saj bi lahko sicer delo odklonili.