Bolj ko smo fit, lažje prenašamo vročino

Slovenijo je zajel vročinski val, po podatkih Svetovne meteorološke organizacije pa jih v prihodnje lahko pričakujemo še precej več, do leta 2030 v povprečju enajst na leto, do leta 2050 kar devetnajst. Doc. dr. Shawnda A. Morrison iz skupine SLOfit Fakultete za šport Univerze v Ljubljani v raziskavi Active Heatwave (Aktivni vpliv – Kako vroč je vaš vročinski val?) raziskuje, kako se na višje temperature odzivajo otroci v primerjavi z odraslimi. Pravi tudi, da se na vedno višje temperature lahko prilagodimo predvsem z gibanjem na prostem.

Kanadčanka Shawnda A. Morrison, ki že enajst let živi v Sloveniji, je fiziologinja, ukvarja se s področji srca, ožilja in ergonomije. Raziskuje predvsem adaptacijsko in integrativno fiziologijo človeka v ekstremnih okoljih. Za Kanadsko in Evropsko vesoljsko agencijo je vodila raziskave, v katerih je preučevala vplive dolgotrajnega ležanja. Zdaj že drugo leto raziskuje vplive vročinskih valov, v raziskavi sodelujejo Slovenija, Kanada in ZDA.