Bolnik na intenzivni negi ima povprečno 55 let

Danes 217 hospitaliziranih

»Na intenzivnem oddelku sta od 18 bolnikov polno cepljena samo dva, ki pa imata sočasne kronične bolezni, eden ima tudi hudo imunsko pomanjkljivost,« je pojasnil Matjaž Jereb.

V bolnišnicah predvsem necepljeni

Starostniki večinoma zaščiteni

Ne postelje, težava je kader

Razen 23 manjših občin, ki nimajo še nobenega okuženega, so bile vse druge občine v državi včeraj obarvane oranžno, rdeče in celo vijoličasto. A majhnost ni zagotovilo za varnost pred okužbo; tri občine z največ okuženimi na sto tisoč prebivalcev so prav tako majhne: Hrpelje - Kozina, Markovci pri Ptuju in Sveti Andraž v Slovenskih goricah. V nedeljo je bilo v državi na novo potrjenih 234 okužb, aktivnih primerov je bilo 6757, en bolnik je umrl.Kakor se slabšajo epidemiološke razmere, tako se povečuje tudi število bolnikov v bolnišnicah. Po podatkih Sledilnika za covid-19 je bilo včeraj hospitaliziranih 217 bolnikov, med njimi 49 na intenzivnih oddelkih. V naši osrednji bolnišnici, UKC Ljubljana, je bilo včeraj opoldne na navadnih oddelkih 50 bolnikov s covidom-19, na intenzivnem oddelku 18 in še dve porodnici v porodnišnici. V UKC Maribor je bilo hospitaliziranih 44 bolnikov, med njimi 15 na intenzivnem oddelku.»Skrb vzbujajoče je, da bolnišnično obravnavo potrebujejo vse mlajši posamezniki. Povprečna starost na intenzivnem oddelku v UKC Ljubljana je zdaj 55 let. Najmlajši bolnik, ki ga zdravimo na intenzivnem oddelku, je star 24, najmlajši na navadnem oddelku 27 let. Sta mladostnika brez kakršnihkoli pridruženih bolezni,« je povedal dr., vodja intenzivne terapije na Infekcijski kliniki UKC Ljubljana.Medtem ko je bila povprečna starost bolnikov v prvem valu covida-19 68 let, v drugem 70, v tretjem pa 64 let in se je zdelo, da je covid-19 bolezen, ki prizadene predvsem starejše, se zdaj po besedah Jereba izkazuje, da pred hudim potekom ni varen nihče od necepljenih. Poudaril je, da bolnišnično obravnavo potrebujejo večinoma necepljeni posamezniki: »Cepljenje ne ščiti stoodstotno pred okužbo, lahko pa zatrdim, da ščiti pred hudo obliko bolezni in pred smrtjo. Na intenzivnem oddelku sta od 18 bolnikov popolno cepljena samo dva, ki pa imata sočasne kronične bolezni, eden ima tudi hudo imunsko pomanjkljivost. Oba mlada bolnika s covidom-19 nista cepljena,« je pojasnil.Matjaž Jereb pravi, da je nižja povprečna starost bolnikov v bolnišnicah posledica dejstva, da so starostniki zdaj večinoma zaščiteni, mlajša populacija pa v višjem odstotku ni zaščitena. Bolniki na navadnih oddelkih ležijo običajno do deset dni, na intenzivnem oddelku okoli 14 dni. Otroci zbolevajo redkeje, čeprav tudi posamezniki med njimi potrebujejo hospitalizacijo. Te dni v UKC ni hospitaliziranega nobenega otroka, najmlajši hospitalizirani bolnik v državi je star 19 let.Govorec upa, da četrti val ne bo dolgotrajen, kot je bil drugi, ki je samodejno prešel v tretjega. »Če govorimo o opremi in posteljah, lahko sprejmemo veliko bolnikov, če pa govorimo o kadru, smo precej omejeni. Želimo si, da število hospitaliziranih ne bi doseglo drugega vala, ko je bilo v enem dnevu na intenzivnem oddelku UKC kar 69 bolnikov s covidom-19,« je dejal Jereb.Nadaljnje povečevanje števila bolnikov s covidom-19 bo spet vplivalo na zdravljenje necovidnih bolnikov, je navedel. Dejal je, da na infekcijski kliniki ne morejo varno zdraviti vseh bolnikov s covidom-19 brez pomoči kolegov z internistične, nevrološke in kirurške klinike; to pa vpliva na druge dejavnosti. Zaposleni so utrujeni in izčrpani, pri tem pa tudi jezni na vse tiste v družbi, ki niso cepljeni. »Če bi bila precepljenost v Sloveniji 70 ali 80 odstotkov, se ne bi ukvarjali s številkami, s katerimi se zdaj,« je dejal Jereb.