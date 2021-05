Bomo šli na referendum 4. julija?

Najboljša od samih slabih opcij

Miha Stegel, prvi mož Civilne iniciative Danes. FOTO: Osebni Arhiv

»Pobudniki so bili zavedeni«

Predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o vodah predvideva, da bi Slovenci šli na referendum v nedeljo, 4. julija. Jutri bodo na izredni seji o tem odločali poslanci v državnem zboru, že danes pa se bo na to temo sestal matični parlamentarni odbor za okolje.Referendumsko vprašanje naj bi se glede na predlog odloka glasilo, ali smo za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je državni zbor sprejel 31. marca. Roki za opravila za izvedbo referenduma naj bi začeli teči 31. maja.Kot je dejaliz civilne iniciative Danes, je datum »glede na vse dane okoliščine sprejemljiv, ni pa dober«. Ali drugače: drugi bi bili še slabši. Do danes so pobudniki referenduma zbrali že 62.000 evidentiranih podpisov pod zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o vodah. »To pomeni, da je bil odziv množičen, kljub temu, da je bil rok kratek, da je referendumska zakonodaja pisana v prid zakonom, in ne tistim, ki imajo pomisleke, da so bili prazniki, čas epidemije in da je veljal poseben obratovalni čas in protokol na upravnih enotah, pa tudi kljub nagajanju in temu, da sta vzporedno potekali dve pobudi,« je dodal in zavrnil ocene, da je »zadeva politična in da je spolitizirana«, saj da so od začetka pozive in peticije naslavljali na vse politične opcije.Za pobudnike je takšno »preusmerjanje pozornosti od argumentov k delitvi na leve in desne skrajno žaljivo«. Po Stegelu je čas za resno javno obravnavo o tem, kaj novela zakona o vodah, za katerega si vlada » ni vzela časa«, pomeni. Prepričan je, da bodo v naslednjih obravnavah padli vsi argumenti ministrstva za okolje in prostor.Spomnimo, da so pobudniki referenduma iz Gibanja za pitno vodo sredi prejšnjega tedna, ko so v državni zbor prinesli 48.479 podpisov v podporo referenduma, omenjali, da so zanj zbrali celo več kot 54.000 podpisov volivcev in volivk ali 14.000 več, kot je bilo treba. K njim so prišteli tudi okrog šest tisoč spletnih podpisov, ki so takrat še zamujali. V državnem zboru so ugotovili, da so pobudi priložili najmanj 43.000 pravilno izpolnjenih obrazcev z overjenimi podpisi. Minister za okolje in prostorje pri tem izjavil, da so bili podpisniki zahteve za referendum zavedeni, podpis pa da so oddali proti dodatni zaščiti pitne vode, proti večji poplavni varnosti in proti zaostrovanju pogojev za gradnjo na območju priobalnega pasu.DZ mora referendum razpisati v sedmih dneh po vložitvi zahteve. Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu večina volivcev, ki so glasovali veljavno. Proti zakonu mora torej biti okrog 340.000 oddanih glasov ali najmanj petina vseh volivcev.