Borrell: Sodelovanje s talibskim režimom ne pomeni priznanja

Nova afganistanska vlada mora omogočiti premik ljudi

Slovenia's foreign minister Anze Logar gives a doorstep statement as he arrives for the informal meeting of EU foreign affairs ministers in Brdo pri Kranju on September 2, 2021. (Photo by Jure Makovec / AFP) Foto Jure Makovec Afp

Zunanji ministri držav članic Evropske Unije so večino neuradnega srečanja, ki poteka na Brdu pri Kranju, namenili vprašanju Afganistana in temu, kako se soočiti s položajem, ki je v državi nastal po vojaškem umiku ZDA. »Prihodnost Afganistana je ključna, saj zadeva nas, regijo, mednarodno stabilnost in neposredno vpliva na evropsko varnost,« je v povzetku razprave poudaril visoki predstavnik EU za zunanjo politikoKer gre za neuradno srečanje, na koncu ne bo sprejetih nobenih zaključkov. Borrell je v skupni izjavi s slovenskim zunanjim ministromzgolj povzel ključne poudarke razprave.Ministri so se po Borrellovih besedah strinjali, da EU še naprej ostane zavezana podpori afganistanskega ljudstva, zaradi česar bo treba sodelovati z novim talibskim režimom, kar pa, je poudaril, ne bo pomenilo njegovega priznanja.Gre za operativno sodelovanje, ki pa bo odvisno od vedenja talibske vlade. Njihovo ravnanje bo Evropa presojala po nekakšnih merilih, ki jih je Borrell na ad-hoc sklicani izjavi za medije strnil v: prizadevanja, da Afganistan ne bi postal kraj, od koder bi izvažali terorizem; spoštovanje človekovih pravic, zlasti žensk, vladavine prava in svobode medijev; vzpostavitev vključujoče reprezentativne tranzicijske vlade med različnimi političnimi silami; prost dostop do humanitarne pomoči ob upoštevanju pogojev za njeno dostavo; in izpolnitev talibske zaveze glede omogočanja prostega odhoda tujim in afganistanskimcilivistom, ki želijo zapustiti državo.»Naše sodelovanje z njimi bo odvisno od izpolnitve teh pogojev,« je bil jasen vodja evropske diplomacije.Pogovori na Brdu so se osredotočili na to, kako nuditi nadaljnjo podporo in pomoč tistim, ki jim je Evropa želela pomagati, a jim ni mogla. »Te ljudi je treba evakuirati iz Afganistana,« je poudaril Borrell. Zunanji ministri so upoštevali tudi informacijo o tem, kar so se v torek na sestanku, ki ga je sklicalo slovensko predsedstvo sveta EU, odločili evropski notranji ministri . Na tej podlagi se bodo države članice same odločile, koga želijo sprejeti v skladu s svojimi pravili.Razprava je tudi poudarila pomen po usklajenem delovanju EU v stikih s talibani in prisotnosti predstavnikov EU v Kabulu. To prisotnost bo usklajevala zunanja službe EU, toda šele ko bodo zagotavljeni ustrezni varnostni pogoji.MInistri so tudi izpostavili potrebo po sodelovanju z regionalnimi in mednarodnimi partnerji. Ena izmed idej je vzpostavitev nekakšne regionalne politične platforme za sodelovanje z afganistanskmimi sosedami. Ta bo temeljlia na že obstoječih odnosih z državami, njen namen pa je predvsem upravljanje migracijskih valov, preprečevanje širjenja terorizma, in organiziranega kimininala. Koordinirala bi jo evropska zunanja služba, potreben pa bi bil tudi napor vseh držav članic, je izpostavil Borrell.Po besedah vodje slovenske diplomacije Anžeta Logarja se je danes na Brdu pokazalo, da želijo članice govoriti z istim jezikom in da je enotno sporočilo ključno, da se migracijska kriza iz let 2015 in 2016 ne bi ponovila. Dejal je, da so države članice pooblastile visokega predstavnika Borrella, da skupaj z zunanjo službo centralizira odnose do nove afganistanske vlade.»Zavzeli smo se, da je treba okrepiti napore, da iz Afganistana uspemo prepeljati še tiste sodelavce skupne zunanje službe in držav članic, ki so zaradi prekinitve zračnega mostu ostali ujeti v Afganistanu in da moramo usmeriti vse napore v oblikovanje tako imenovanega regionalnega kompakta, prek katerega bomo uspeli nagovoriti morebitne migracijske pritiske v prihodnje,« je razpravo povzel Logar.Razprava o Afganistanu, ki so jo ministri na Brdu začeli včeraj, se je s tem zaključila. V nadaljevanju se bodo visoki udeleženci srečanja osredotočili na odnose s Kitajsko, zalivskimi državami in indijsko-pacifiško regijo, na delovnem kosilu pa se jim bo pridružil tudi indijski zunanji minister, ki se je pred tem že srečal z predsednikom slovenske vlade