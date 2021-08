Trdnjava Evropa še ne bo odpirala vrat

V nadaljevanju preberite:

Kako kočljivo je v Evropi vprašanje sprejemanja beguncev iz Afganistana, je pokazalo zasedanje notranjih ministrov EU. Trenja med državami članicami so bila očitna, razprava je bila burna, a na koncu so le sprejeli ­skupno izjavo.



Glavni poudarek je bil zagotoviti, da begunci iz Afganistana ne bodo odšli proti Evropi in bodo ostali v tamkajšnji regiji. V Bruslju so pripravljeni zagotoviti večjo finančno moč afganistanskim sosedam. Kar nekaj razprav je povzročil luksemburški zunanji minister Jean Asselborn, ki je pristojen tudi za priseljevanje in azil. Pred zasedanjem je v intervjuju za časnik Welt ostro kritiziral avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza in slovenskega premiera Janeza Janšo. Očital jima je, da sta z absolutnim zavračanjem beguncev kot Viktor Orbán, Matteo Salvini in Marine Le Pen.