Borut Pahor: Za vojsko se začenja novo obdobje

Stvari se spreminjajo na bolje

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je danes potekala osrednjo slovesnost ob dnevu Slovenske vojske (SV). Predsednik republike in vrhovni poveljnik SVje v nagovoru ocenil, da se za SV začenja novo obdobje, ko bo s svojo profesionalnostjo predanostjo in usposobljenostjo še naprej vojaški steber naše nacionalne varnosti.Tako Pahor kot minister za obramboin načelnik Generalštaba SV vojskeso v svojem nagovoru izpostavili vse zakonske spremembe, pripravljene v zadnjem letu, s katerimi se vojski obetajo boljši času: zakon o investicijah v SV, noveli zakonov o obrambi in o službi v SV, pa tudi ta teden sprejeta uredba o prostovoljnem služenju vojaškega roka.»Po treh različnih desetletjih za našo vojsko, prvo je bilo namenjeno njeni izgradnji, drugo njeni profesionalizaciji, tretje pa žal pod črnimi oblaki, prehajamo v četrto desetletje. Zanj si vsi želimo, da bo za vojsko svetlo, da bomo šli v nove zgodbe. Čaka nas modernizacija, ki pomeni veliko odgovornost. To modernizacijo moramo uspešno pripeljati do konca. Modernizacija pa je lahko uspešna le, če imamo zagotovljene vire in kadre,« je dejal Tonin.Pahor pa je izpostavil, da je bilo zadnje leto za vojsko še posebej zahtevno, in tako spomnil na leto epidemije covida-19. Pomoč vojske pri obvladovanju epidemije je bila po besedah Pahorja dragocena in nepogrešljiva. Vojska je pomembno podprla zdravstveni sistem, ki je bil soočen z verjetno največjim izzivom doslej, je izpostavil in spomnil, da je ob tem vojska še naprej pomagala tudi civilni zaščiti, lokalnim skupnostim in vojski na meji.»To je razlog za še večje zadovoljstvo, da so se načrti iz preteklega obdobja začeli končno uresničevati. Posamezni ukrepi so prvi pomembni koraki, naslednje pričakujem v kratkem. Pomemben pa bo tudi resen in odgovoren premislek glede sistema nagrajevanja v prihodnje,« je dejal Pahor.Kot pogumno in modro odločitev je Pahor ocenil pripravo zakona o investicijah v SV. »Zaradi celega sklopa odločitev in vtisa, da se stvari spreminjajo na bolje, med vami opažam optimizem,« je ugotavljal ter ocenil, da vojska začenja novo poglavje.Vrhovni poveljnik obrambnih sil je v današnjem nagovoru izpostavil veliko odgovornost vodstva vojske za zastavljene cilje. »Pri tem vam zaupam. Verjamem, da boste vložili vso potrebno energijo in znanje ter dokazali, da je naše zaupanje upravičeno,«je sklenil Pahor.Tonin je poudaril, da tako na ministrstvu za obrambo kot v vodstvu vojske intenzivno delajo na tem. »"Veseli me, da se ta pozitiven duh čuti v vojski, da se dviguje morala in da vsi vidimo svetlo luč na koncu tunela,« je dodal.Da poti zadnjih 30 let niso bile lahke, je opozoril tudi načelnik Generalštaba SV Robert Glavaš, ki verjame, da se vojski z ukrepi, sprejetimi v zadnjem letu in pol, obetajo boljši časi. Izpostavil je nov sistem pridobivanja kadrov preko prostovoljnega služenja vojaškega roka ter izrazil prepričanje, da bo tako vojska prišla do večje baze kadrov.Današnji dan v vojski obeležujejo kot svoj praznik v spomin na 15. maj 1991, ko so slovenski naborniki vojaški rok začeli služiti izključno v Sloveniji.Na današnji slovesnosti na Igu so novemu generalu, poveljniku poveljstva sil, vročili generalski prstan, novemu brigadirju Anžetu Rodetu pa brigadirsko sabljo.