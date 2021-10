Borut Pahor na Brdu odlikoval Angelo Merkel

Snovalka »daljnovidnih odločitev«

Predsednik republikeje na predvečer vrha Evropska unija-Zahodni Balkan na Brdu pri Kranju nemški kanclerkipodelil red za izredne zasluge. Nemška voditeljica, ki se po šestnajstih letih umika iz politike, je najvišje državno priznanje dobila za zasluge pri poglabljanju vsestranskih odnosov med Slovenijo in Nemčijo ter verodostojno evropsko voditeljstvo.»To odlikovanje, ki ste mi ga danes podelili, je zaveza tako zame kot tudi za bodoče vlade Zvezne republike Nemčije, da si prizadevamo za nadaljnjo poglobitev odnosov med državama ter našimi državljani in državljankami,« je dejala Angela Merkel.V kratkem nagovoru na gradu Brdo je potegnila vzporednice med Slovenijo in Vzhodno Nemčijo, kjer je odraščala, ter poudarila, da prav zaradi tega zelo dobro razume zahtevne korake, ki jih je morala država narediti na poti evropske integracije. Spomnila je, da je bila pri nas v času, ko je Slovenija uvedla skupno valuto, in pohvalila sodelovanje med državama, kar se kaže tudi v triu predsedstva svetu EU, ki ga Nemčija in Slovenija že drugič sestavljata skupaj s Portugalsko. »Kljub temu da smo imeli različna stališča, smo jih znali združiti v skupne cilje,« je izpostavila. Plodno in tvorno pa je bilo po njenih besedah tudi sodelovanje s predsednikom Pahorjem, čeprav prihajata iz različnih političnih družin.»Angela Merkel zmore tisto, kar je v politiki najtežje: pri ljudeh vzbuja zaupanje, daje jim občutek, da se bo vse dobro končalo,« je na slovesnosti dejal Pahor. »To pa ne pride le s talentom, ampak zlasti z delom, z njegovimi uspehi in lastnim zgledom.« Omenil je, da je kanclerka do rešitev vedno prihajala z iskanjem kompromisov, dialog da je vedno skušala najti tudi z najbolj trdimi in neprijetnimi sogovorniki. Po Pahorjevih besedah, se je Angela Merkel proslavila tudi kot snovalka »daljnovidnih odločitev« in »političarka odgovornih vizij«, pri delu pa jo je vedno vodila »neomajna vera v skupno evropsko prihodnost«.Angela Merkel je četrta nemška političarka, ki je dobila to najvišje odlikovanje. Pred njo je Pahor leta 2014 red za izredne zasluge podelil tudi predsedniku Zvezne republike Nemčije. Med dobitniki priznanja pa sta še politični oče Angele Merkel, nekdanji kanclerin leta 2004 tudi takratni evropski komisar za širitev