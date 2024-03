Boštjančič še podpredsednik Gibanja Svoboda

Organi Gibanja Svobode (izvršni odbor in svet stranke) so danes razpravljali o strankini listi za evropske volitve, uradna predstavitev kandidatk in kandidatov pa bo 6. aprila na festivalu Svobode v Zbiljah pri Ljubljani, kjer se bodo zbrali člani in simpatizerji stranke. Takrat bo znana tudi celotna lista kandidatov, danes so jih potrdili sedem. O vrstnem redu niso govorili, predsednica sveta stranke Nataša Avšič Bogovič pa ni želela razkriti njihovih imen.

Po naših informacijah je bilo v prvih treh krogih evidentiranih okoli 30 kandidatov in kandidatk, v ponedeljek pa so odprli še četrti krog, končal pa se je danes. Odločitev za četrti krog evidentiranja je nekatere v stranki presenetilo, saj naj bi bil postopek evidentiranja po treh krogih predvidoma že končan.

Ker so ga odprli znova, je mogoče oceniti, da so zadnje dni pred današnjo obravnavo liste na organih stranke, skušali h kandidaturi prepričati še koga. Kot smo pisali, je namreč težava, ker na listi niso želela kandidirati najbolj prepoznavna imena stranke, ena od njih je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Listi kandidatov so sicer že potrdili in predstavili v obeh opozicijskih strankah, SDS in NSi.

Predsednik stranke Robert Golob je po neuradnih informacijah včeraj in danes opravil še nekaj pogovorov z morebitnimi kandidati, očitno pa še niso končani, saj kandidatne liste niso potrdili, prav tako ni znano, kdo bo njen nosilec. Da se bo predsednik stranke še pogovarjal, je potrdila tudi Avšič Bogovičeva.

Kot smo pisali, je na kandidatni listi Matej Grah, predsednik strankinega podmladka, oba sedanja evropska poslanca, Klemen Grošelj in Irena Joveva, ki sta v stranko prišla s pripojitvijo LMŠ.

Na listi bo tudi 72-letni Aleksander Merlo, ginekolog iz postojnske porodnišnice, nekdanji poslanec LDS in dolgoletni Golobov prijatelj, ki sicer ni član največje vladne stranke. Merlo je za Pop TV potrdil, da je soglasje h kandidaturi dal. Čeprav naj bi se o kandidaturi z Golobom pogovarjala že pred časom, se je zdravnikovo ime po naših informacijah pojavilo šele v četrtem krogu evidentiranja kandidatk in kandidatov.

Na dnevnem redu današnje seje sveta stranke sicer uradno ni bilo točke imenovanja finančnega ministra Klemna Boštjančiča, ki je postal januarja tudi podpredsednik vlade, na mesto podpredsednika Gibanje Svoboda.Očitno pa je bil dnevni red razširjen tudi s to točko. Podpredsednike stranke skladno s statutom voli in razrešuje svet stranke; Klemen Boštjančič je ob podpredsednici Sari Žibrat in Mateju Arčonu tako tretji podpredsednik Gibanja Svoboda.