Boštjančič ustavlja zvišanje subvencij, ki ga je napovedoval Mesec

Že najmanj dva meseca traja usklajevanje med ministrstvom za delo in ministrstvom za finance o spremembah zakona o subvencioniranju študentske prehrane, ki so ga napovedovali v koaliciji. Ta naj bi se po uskladitvi z inflacijo po napovedi ministra za delo Luka Mesca še dvignila s 3,86 evra na 4,6 evra. Odgovori ministrstva za finance, ki ga vodi Klemen Boštjančič, kažejo, da je uresničitev te Meščeve obljube in koalicije še zelo negotova.