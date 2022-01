Brez delavcev migrantov lahko podjetja zaprejo

Obvezno cepljenje, ki ga Avstrija kot prva evropska država uvaja s februarjem, naj ne bi veljalo za čezmejne delavce migrante. Po informacijah Sindikata delavcev migrantov Slovenije so iz tega ukrepa izvzeti, ker si številna avstrijska podjetja ob slovensko-avstrijski meji ne morejo privoščiti, da bi ostala brez slovenske delovne sile, ki cepljenju nasprotuje.

»Odločitev avstrijskih oblasti je pričakovana. Za čezmejne delavce ne bo sprememb. Za vstop na delovno mesto še naprej potrebujejo negativni test,« je povedal Mario Fekonja, predsednik sindikata delavcev migrantov. V sindikatu pričakujejo, da se bo pritisk delodajalcev, naj se vsi delavci migranti cepijo, stopnjeval. »Že med razpravo o obveznem cepljenju so naši člani poročali o mobingu na delovnem mestu. Delodajalci so jih o cepljenju spraševali, delali so sezname, kdo je že cepljen, kdo ni in kdo se še namerava cepiti,« pravi Fekonja. Po podatkih sindikata se v Avstrijo vozi na delo okoli 35.000 Slovencev. Večina k delodajalcem, ki so od meje oddaljeni največ 40 kilometrov, nekateri pa se vozijo tudi dlje.

Marko Temnikar je čezmejni delavec že osem let. Ni se cepil in se tudi ne namerava, ne doma ne v Avstriji. »V podjetju, kjer sem zaposlen, dela petnajst Slovencev. Tako za nas kot za avstrijske delavce velja vsakodnevno testiranje, ki ga izvaja za to usposobljena oseba. Na delovno mesto smemo vstopiti le, če je test negativen, če je pozitiven, te napotijo na PCR-test. Takega režima sem se navadil in mi ne dela težav, a če bi cepljenje postalo pogoj, da obdržim službo, bi delo v Avstriji pustil in si ga poiskal v Sloveniji,« je napovedal Temnikar in pojasnil, da so tudi Avstrijci podobno kot Slovenci razdeljeni, ko gre za cepljenje.

Še več delovnih izkušenj pri severnih sosedih ima Mišo Vetrih, ki pa je že trikrat cepljen proti covidu. »Nisem se šel cepit zaradi zdravja, ampak zato, da lahko hodim v službo, kjer delam s strankami. Tako nimam težav z delom na terenu, pa še toplo malico si lahko privoščim v kakšnem od avstrijskih lokalov,« je povedal Vetrih. Z delovnimi razmerami v Avstriji je zelo zadovoljen. Pravi, da bi delal čez mejo, tudi če ne bi imel višje plače. Čezmejne delovne migrante nekoliko moti le režim na meji, ki se pogosto spreminja, a se morajo z njim sprijazniti, ker sicer zaidejo v težave.

Ostri ukrepi za tiste, ki ukrepov ne spoštujejo

Število okuženih tudi v Avstriji še vedno narašča. Po napovedih tamkajšnjih strokovnjakov naj bi v tem tednu našteli več kot 40.000 novih primerov okužb na dan, kar pomeni, da se bo ponovno povečala tudi obremenitev bolnišnic.

Cepljenje proti covidu-19 bo obvezno za vse starejše od 18 let, ki imajo v državi stalno ali začasno prebivališče. Obvezno cepljenje ne bo veljalo za nosečnice, tiste, ki se ne smejo cepiti zaradi zdravstvenih razlogov, ter za prebolevnike, in sicer šest mesecev po preboleli bolezni. Prehodno obdobje brez kazni je predvideno do sredine marca. Kazni so visoke, do 3600 evrov.

Avstrijski parlament je konec prejšnjega tedna sprejel tudi spremembe zakona o protikoronskih ukrepih, ki predvideva ostrejše kazni za vse tiste, ki ukrepov za zajezitev okužb z novim koronavirusom ne spoštujejo. Tako bodo lahko posamezni upravni organi z odločbo takoj za sedem dni zaprli podjetja, ki bodo pred tem trikrat kaznovana zaradi neizpolnjevanja ukrepov. Odločitev avstrijskih oblasti o zaostrovanju ukrepov bo zajela kar 7,4 milijona ljudi oziroma 83 odstotkov prebivalstva.

Kazalo je, da se bo po Avstriji prva zgledovala Češka, a je nova vlada pod vodstvom Petra Fiale zamisel o obveznem cepljenju opustila. Obvezno cepljenje za prebivalce, starejše od 60 let, bi moralo začeti veljati 1. marca. Tudi na Češkem, kjer je cepljenih 63 odstotkov ljudi, se ubadajo z valom novih okužb z različico omikron.