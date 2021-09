Brez pogoja PCT le še izjeme

Izvzete prodajalne z živili, lekarne, če ...

Ob neupoštevanju omejitev delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom o varnosti in zdravju pri delu ter s predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, in s kolektivnimi pogodbami. FOTO: Leon Vidic/Delo

Predvidoma danes naj bi vlada podrobneje predstavila odlok, ki ga je sprejela na sobotni dopisni seji in po katerem se bo od srede, 15. septembra, bistveno razširila uporaba pogoja PCT. Spremenili so tudi čas, ko posameznik velja za prebolevnika, in sicer znova na šest mesecev od dne pozitivnega testa.Po raziskavi, ki jo je Mediana za Delo od 6. do 9. septembra izvedla na vzorcu 711 vprašanih in smo jo objavili v soboto, se je skoraj 63 odstotkov anketirani strinjalo s širitvijo pogoja PCT, tretjina pa je bila proti. Z odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti , cepljenja in testiranja za zajezitev okužb je vlada določila, da morajo pogoj PCT za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost. Pogoju je mogoče zadostiti tudi s hitrim testom HAG za samotestiranje, ki se izvaja enkrat na teden v enakih presledkih. Stroške plača delodajalec, čemur so delodajalci že doslej nasprotovali, kot tudi temu, da gre testiranje na račun delovnega časa.Po novem morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi vsi uporabniki storitev ali udeleženi ali navzoči pri izvajanju dejavnosti, pri čemer stroške testiranja krijejo sami.Ob neupoštevanju omejitev, piše v odloku, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom o varnosti in zdravju pri delu ter s predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, in s kolektivnimi pogodbami.PCT se pričakuje tudi v zavodih za prestajanje kazni, prevzgojnih domovih, centru za tujce, azilnih domovih in integracijskih hišah ob sprejemu ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur.Izjeme, ki jih predvideva odlok, so, da pogoja PCT ni treba izpolnjevati mlajšim od 12 let, osebam, ki peljejo otroka v vrtec ali prvo triado osnovne šole, glasbeno šolo do vključno drugega razreda, v izobraževalne ustanove otrok s posebnimi potrebami, pa tudi ne ljudem, ki k zdravniku spremljajo otroka, starega do 15 let, ter učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.Izvzete so tudi prodajalne, ki pretežno prodajajo živila in pijačo ter specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi in kozmetičnimi izdelki, a le, če niso znotraj trgovskega centra. Prav tako pogoja ni treba izpolnjevati za zagotavljanje javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.Uporaba zaščitnih mask je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih, na odprtih pa, če ni mogoče zagotoviti vsaj 1,5 metra medsebojne razdalje.