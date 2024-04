Brez tekmecev bi Bojana Beović že dobila drugi mandat

Kandidati za predsednika Zdravniške zbornice Slovenije so morali kandidature dostaviti najpozneje v nedeljo. Ker so bili prazniki, bo torej šele danes znano, ali bo imela dosedanja predsednica Bojana Beović pri potegovanju za vodilno mesto kakšnega protikandidata.

Kandidat, ki želi postati predsednik, mora izpolnjevati vsaj enega od naslednjih pogojev: dobiti mora podporo najmanj 50 članov zbornice, podpreti ga morajo najmanj trije regijski odbori ali pa mora na svojo stran dobiti izvršilni odbor. Glede tega ima do zdaj edina znana kandidatka Bojana Beović že nekaj prednosti. Dobila je namreč podporo izvršilnega odbora, kandidirala pa bo tudi s podpisi podpornikov.

Kot je že dejala, se ji zdi pomembno, da se v demokraciji za vstop v volilno tekmo odloči še kakšen kandidat. Če se je torej še kdo opogumil, bo znano danes. Vsekakor bo na določen način pomenljivo in po dolgem času prelomno, če se poleg Beovićeve nihče ne bo želel podati v boj. Na zadnjih volitvah so se za vodilni položaj prijavile tri kandidatke (Zdenka Čebašek Travnik,Tanja Petkovič in Bojana Beović), na predzadnjih pa je bilo kandidatov pet (Zdenka Čebašek Travnik, Gordana Kalan Živčec, Andrej Možina, Boštjan Kersnič in Miro Lasbaher).

Dosedanji predsedniki zbornice Kurt Kancler (1992–1996), Marko Bitenc (1996–2004), Vladimir Pegan (2004–2008), Gordana Kalan Živčec (2008–2012), Andrej Možina (2012–2017), Zdenka Čebašek Travnik (2017–2021),

Bojana Beović (2021–)

Verodostojna kandidatka

Marko Bitenc, nekdanji predsednik zdravniške zbornice (kontaktirali smo tri) je o Bojani Beović dejal, da je dobro vodila zbornico v občutljivem pokovidnem obdobju, ki ga po njegovem mnenju označuje specifičen odnos politikov vladajoče koalicije do umeščenosti – vključenosti Zdravniške zbornice in tudi drugih zdravniških organizacij v sodelovanje pri zdravstveni reformi. »Mogoče je tudi to eden od razlogov, da reforme ni. Kljub zahtevnim dejavnikom na političnem prizorišču je Beovićevi uspelo utrditi enotnost zdravništva in zobozdravništva ter se je izkazala kot verodostojna kandidatka za drugi mandat.«

Gordana Kalan Živčec, prav tako nekdanja predsednica Zbornice kandidatur ne spremlja. Meni pa, da mora imeti predsednik suverene instittucije dobro komunikacijo z deležniki v zdravstvu, jasno vizijo in cilje.

Letos bodo člani zbornice prvič lahko volili elektronsko. To odločitev so morali na profilu ustrezno označiti. V preteklem tednu je bilo takih, ki so se tako odločili, okoli 2500. So pa imeli nekateri s tem kar nekaj težav. Novost letos je poleg elektronskega glasovanja tudi ukinitev 50-odstotnega kvoruma, ki je moral biti dosežen za veljavnost volitev. Volitve bodo 14. maja.