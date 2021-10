Brezglavo hitenje strank na ekološki vlak

V nadaljevanju preberite:

Nazadnje je svoj program ozelenila vladna stranka Nova Slovenija z ustanovitvijo nove organizacijske oblike, ki nosi ime Zelena zveza NSi. Za podoben korak se je spomladi odločila SD z ustanovitvijo Zelenega foruma SD, ki se bo zavzemal za podnebno pravičnost, zmanjšanje emisij in varovanje okolja. Zelene politike močno poudarja tudi stranka Levica, svoj spomladanski kongres so celo naslovili Naprej v zeleno prihodnost.

Poudarjanje zelenih političnih idej je trend v glavnem toku evropske politike. Sprehod skozi programske dokumente pokaže, da je danes varovanje okolja v takšni ali drugačni obliki del programa vseh slovenskih parlamentarnih strank. Politolog in politični analitik dr. Marinko Banjac s FDV potrjuje opažanja, da se stranke odevajo v zeleno barvo, vzrokov za to je več, sam pa v svoji analizi izlušči tri.

Prvi je globalno zavedanje o nujnosti reševanja okoljskih problemov, zato želijo politične stranke pokazati, da so za to vprašanje dovzetne tudi same. Drugič, Evropska unija je sprožila proces evropskega zelenega dogovora, s čimer strukturno sili politične akterje, da hodijo vštric s tem trendom. In tretjič, v Sloveniji je še vedno zelo živ spomin na poletni referendum o upravljanju voda, na katerem so ljudje pokazali, da so glede okolja zelo senzibilni.