Brezplačno cepivo proti HPV za vse učence šestih razredov

Starše šestošolcev čaka v tem šolskem letu pomembna odločitev: kako otroke na poti v življenje čim bolje obvarovati pred raki, ki jih povzročajo okužbe s HPV. Čeprav je po več kot desetletju prizadevanj od lani cepljenje pri nas na voljo tudi dečkom šestih razredov, precepljenost šepa.

Cepljenje proti HPV je brezplačno in je privilegij za vse slovenske deklice in za dečke, ki so lansko šolsko leto vstopili v 6. razred, pravi šolska zdravnica v ZD Ljubljana enota Šiška Janja Schweiger Nemanič. Žal veliko slovenskih staršev kljub zagotovilom strokovnjakov, da je 9-valentno cepivo, ki je na voljo v Sloveniji, varno in učinkovito, še vedno ni pripravljeno izkoristiti tega privilegija… V imenu slovenskih onkologov in onkoloških društev, ki cepljenje podpirajo, strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana dr. Irena Oblak starše in otroke poziva, naj zaupajo strokovnim priporočilom.

Precepljenost šestošolk v lanskem šolskem letu proti HPV. INFOGRAFIKA: Delo

V času korone desetino manj cepljenih deklic

Cepljenje proti HPV v Sloveniji poteka na sistematskem pregledu v 6. razredu; na voljo je že šestnajst let, program cepljenja deklic, ki obiskujejo šesti razred osnovne šole, pa smo uvedli v šolskem letu 2009/10.

V lanskem šolskem letu smo v Sloveniji po podatkih zdravnice Nadje Šinkovec Zorko z NIJZ zabeležili nekaj manj kot 50-odstotno precepljenost šestošolk proti HPV, kar je skoraj slabo desetino manj kot leto prej, ko je precepljenost znašala skoraj 59 odstotkov. Upad precepljenosti proti HPV in, kot opaža stroka, tudi nekaterih drugih cepljenj otrok v času pandemije covid-19, je najverjetneje posledica zamika pri izvajanju cepljenja v koronačasu, delno pa tudi zadržkov staršev proti cepivom sploh.

V breme obveznega zdravstvenega zavarovanja se lahko cepijo tudi zamudnice in zamudniki: dekleta, ki so obiskovala 6. razred v šolskem letu 2009/10 ali kasneje in dečki, ki so obiskovali 6. razred v šolskem letu 2021/22 in se še niso cepili.

Bolj spodbudni so preliminarni podatki o precepljenosti dečkov proti HPV. Če se je, preden smo v Sloveniji cepljenje proti HPV uvrstili v program cepljenja, zanj odločalo od tri do pet odstotkov dečkov, je delež polno cepljenih dečkov do konca junija 2022 narasel na 15 odstotkov; gre za dečke, rojene leta 2010 oziroma ki so v šolskem letu 2021/22 večinoma obiskovali 6. razred osnovne šole.

70 evrov stane samoplačniški odmerek cepiva proti HPV

Po podatkih prof. dr. Špele Smrkolj, specialistke ginekologije in porodništva z UKC Ljubljana, za rakom materničnega vratu v Sloveniji letno zboli med sto in 120 žensk; umre jih od 40 do 50. Letno odkrijejo in zdravijo od 1500 do 2000 histopatološko potrjenih predrakavih sprememb visoke stopnje, ki bi nezdravljene lahko napredovale v raka. Kot še opozarja ginekologinja, je okužba s HPV ena najpogostejših spolno prenosljivih okužb, ki lahko pri obeh spolih povzroči različne vrste rakov in drugih bolezni. Povezujejo jih z rakom materničnega vratu pri ženskah, pri moških pa med drugimz rakom zadnjika in penisa.

Okužba s HPV je zelo pogosta, saj se vsaj enkrat v življenju okuži večina spolno aktivnih, še opozarja stroka. Cepljenje vseh mladostnikov, tudi dečkov, bi močno zmanjšalo breme bolezni, ki jih povzročajo HPV. Zato je ozaveščanje mladih in staršev o tem, da je te bolezni mogoče preprečiti oziroma zdraviti, toliko bolj pomembno. Sodelovanje šol, strokovnjakov iz zdravstva in svetovalnih institucij je pri tem neprecenljiva.

Ob zadostni precepljenosti je mogoče rake, ki jih povzročajo okužbe s HPV, eliminirati; pogoj za to je 90-odstotna precepljenost.