Če ne bo sprememb odloka, napovedujejo tudi bojkot šole

Civilna iniciativa Otrok ne damo je ministrico za izobraževanje Simono Kustec, vlado, svetovalno skupino in NIJZ pozvala, da takoj prenehajo izvajati v petek sprejeti odlok. Ta določa, da je v šolah ves čas obvezna nošnja kirurških in FFP2 mask za vse otroke ter od prihodnjega tedna trikrat tedensko samotestiranje vseh otrok. V iniciativi so zoper omenjeni odlok zbrali že več kot 43.600 podpisov.

Kot so izpostavili v iniciativi, šole niso zdravstvene ustanove, učitelji niso zdravstveno osebje, šolski prostori pa niso generatorji slabšanja epidemioloških razmer. Poudarjajo, da bo otrok, preden bo prišel do samotestiranja v šoli, prej že šel na avtobus in srečal veliko ljudi: »Z uvedbo ukrepa testiranja otrok in obveznega nošenja mask v šolskih prostorih obstaja utemeljeno tveganje za dodatno slabšanje zdravstvene situacije v družbi, zato od vseh navedenih zahtevamo, da prisluhnete celotni slovenski stroki in tudi nam, staršem.«

Problem mask

Prepričani so, da so vladni ukrepi neživljenjski in zdravju škodljivi, kot dokazujejo z raziskavo, ki so jo opravili spomladi. »Vključenih je bilo več kot 2000 staršev, 870 vprašalnikov je bilo ustrezno izpolnjenih,« je dejala Mateja Kržin, ki je pripravljala raziskavo. Ugotovili so, da se je otrokom, ki so maske nosili ves čas, povečala utrujenost, slaba koncentracija, zaspanost in apatičnost, najmočneje pa so bile izražene psihološke spremembe. Kržinova je dejala, da je raziskava primerljiva s študijami v tujini: »Te opozarjajo na dejstvo, da dolgoročnih učinkov nošenja mask pri otrocih ne poznamo.«

Mask otroci sploh ne uporabljajo prav, je poudarila učiteljica in članica iniciative Bojana Pustinek Miočić: »Otroci imajo maske malo v torbah, malo na tleh, malo si jih zamenjajo. Rokovanje z maskami je res neverjetno. Otroci imajo eno masko ves teden! Na to smo opozorili tako ministrstvo za izobraževanje kot tudi ministrstvo za zdravje, pa nikogar to ni zanimalo. Čeprav NIJZ opozarja, kako naj se rokuje z maskami.« Dodala je, da so otroci tisti, ki maske nosijo najdlje: »V šoli so po sedem ur, nekateri so skupno po dve uri še na avtobusu, torej imajo masko na obrazu devet ur! Otroci so edini, ki jih nosijo toliko časa. Starejši si jih še mogoče dajo kdaj pod nos, najmlajši pa ubogajo in so ves čas v maskah.«

Kaj bo v ponedeljek?

Predstavnica civilne iniciative Esmeralda Vidmar je dejala, da če se odlok ne bo spremenil, bodo starši, čeprav je osnovna šola obvezna, šole množično bojkotirali: »Po lokalnih skupnostih se organizirajo različno. Skladno s šolskimi pravilniki lahko starši tudi prisostvujejo pri pouku, kar gre seveda v njihovo škodo, ker ne morejo normalno v službo, nekateri bodo pa otroke zadržali doma, kar tudi lahko naredimo. Pet dni lahko zadržiš otroka doma brez kakšne večje razprave z osebnim zdravnikom ali ravnateljem.«

Vidmarjeva je še povedala, da so doslej vložili okoli 75 kazenskih ovadb zaradi nošenja mask, pripravili so že novo kazensko ovadbo. Kazenske ovadbe bodo vlagali še naprej in vztrajali, je dejala Vidmarjeva: »Ne bi si mogla odpustiti, da z mojim otrokom nekdo počne, kar hoče.« Kazenske ovadbe pripravljajo tudi v sindikatu Zviz Sonce Združenju staršev, je dejala Pustinek Miočićeva: »Če se bo odlok uveljavil, se lahko pričakuje, da bodo starši, ki so člani sindikata, začeli z vlaganjem odškodninskih tožb in kazenskih ovadb.«