Če sklepčnosti sveta ne bo, lahko odloči direktor

Gorščakova je že poudarila, da ne namerava odstopiti, saj ocenjuje, da delo dobro opravlja. FOTO: Jure Eržen/Delo

Generalni direktor RTV Slovenijakljub pomislekom o sklepčnosti programskega sveta v času dopustov, kot vse kaže, vztraja, naj se odločanje o njegovem predlogu za razrešitev direktorice TV Slovenija izvede v 15 dneh. Zavrnil je namreč predlog predsednika programskega svetanaj zaradi pomembnosti zadeve in upoštevanja vloge programskega sveta razmisli o preložitvi roka v drugo polovico avgusta, ko bi lažje izpeljali sklepčno sejo.Zakaj je to vprašanje pomembno? Ker zakon o RTV Slovenija v 16. členu navaja, da če programski svet ne sprejme odločitve v zvezi s soglasjem o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja radia oziroma televizije v petnajstih dneh, lahko generalni direktor dokončno odloči brez soglasja programskega sveta. Bo to v primeru nesklepčnosti tudi storil? To ni jasno, saj Grah Whatmough, ki so ga izvolili predvsem programski svetniki blizu koalicije, odgovarja le, da do odločitve programskega sveta zadeve ne komentira.Sogovorniki s Kolodvorske glede na njegovo vztrajanje pri petnajstdnevnem roku sicer dvomijo, da je čas njegovega predloga za razrešitev direktorice TV Slovenijenaključje.Seja programskega sveta, ki o razrešitvi odloča z najmanj 15 glasovi v sicer 29-članskem programskem svetu, bo po zagotovilih njenega predsednika tako gotovo sklicana, njen datum pa bo po njegovi oceni znan v četrtek ali petek dopoldne. Prej si želi dobiti še odzive programskih svetnikov in pravno mnenje o tem, ali bi bila pravočasna tudi odločitev, sprejeta v ponedeljek, 16. avgusta. Verjetneje sicer je, da bodo programski svetniki zasedali že v petek, 13. avgusta.In kaj Grah Whatmough očita Gorščakovi, ki je pred zadnjo sejo programskega sveta pred njegovimi očitki v bran vzela odgovorno urednico informativnega programa? (Ne)ukrepanje »ob zgodovinsko najnižjih gledanosti televizijskih programov«, preseganje finančnega načrta brez soglasja generalnega direktorja ter opustitev dolžnega skrbnega ravnanja pri preverjanju pogojev poslovnega sodelovanja z RTV Slovenija.Whatmoughov predhodnikje očitke zavrnil, o poslovnem sodelovanju RTV Slovenija s podjetjem v delni lasti enega od odgovornih urednikov na TVS pa je dodatno spomnil na pravno mnenje, ki ga je v času njegovega mandata generalnega direktorja na njegovo zahtevo izdelal pogodbeni pravnik. Ta v poslovnem sodelovanju javnega zavoda s podjetjem moža Manice Janežič Ambrožič ni videl vzroka za konflikt interesov. Tuti te informacije Grah Whatmough ni komentiral, Gorščakova pa je do zdaj povedala le, da je za presojo o njeni razrešitvi pristojen programski svet, v katerem mora biti skladno s statutom omogočen zagovor. »Svoje delo dobro opravljam in s strokovnega vidika mi ni mogoče ničesar očitati,« je še sporočila.