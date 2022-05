Cene komunalnih storitev bodo precej višje

Po izračunih Zbornice komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije je povišanje cen komunalnih storitev letos neizogibno. Glavni razlog so vse dražji energenti. Najbolj, kar za 15 odstotkov, se bo podražilo čiščenje odpadne vode, kjer je poraba električne energije zelo velika.

Oskrba s pitno vodo se bo po napovedih Zbornice komunalnega gospodarstva podražila za 11,7 odstotka, odvajanje odpadne vode za 10,2 odstotka, zbiranje odpadkov pa za 9,3 odstotka.

Direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc pravi, da se v vseh slovenskih občinah cena seveda ne bo povišala za ta odstotek. Do razlik v cenah komunalnih storitev prihaja zaradi tega, ker občine uporabljajo različne tehnologije za čiščenje odpadnih voda in za pripravo vode, na strukturo cene pa vlivajo tudi poseljenost in geografske okoliščine, zaradi katerih morajo nekatera komunalna podjetja za oskrbo s pitno vodo uporabljati črpalke ali pa jih ne potrebujejo, ker teče gravitacijsko.

»V nekaterih občinah bo povišanje še večje, ponekod manjše,« pravi Zupanc, ki je prepričan, da bodo v številnih slovenskih občinah zaradi jesenskih županskih volitev s podražitvami počakali na čas po volitvah, kar lahko številna komunalna podjetja pahne v rdeče številke.

Komunalna podjetja v rdečih številkah

V Kranju denimo mestni svet ta teden ni izglasoval podražitve komunalnih odpadkov. Enajst svetnikov je glasovalo za, prav toliko jih je bilo proti. O podražitvi bodo kranjski mestni svetniki znova odločali prihodnji mesec.

Podražitve energentov bodo podražile tudi stroške drugih občinskih gospodarskih javnih služb, na primer urejanje in čiščenje javnih površin, 24-urne dežurne pogrebne službe in vzdrževanje cest, in sicer v različnih deležih, odvisno od stroškovne strukture.

Zbornica komunalnega gospodarstva je izračune naredila na podlagi lanskih podatkov in prvih štirih mesecih tega leta. »Skrbi nas, kaj bo v jeseni,« je rekel Zupanc, saj se napovedujejo še dodatne zaostritve, ki bi pospešile dvig cen.

Višje tudi cene elektrike

Zveza potrošnikov Slovenije pa ugotavlja, da bodo cene elektrike za maj pri nekaterih ponudnikih občutno višje od tistih, ki so veljale januarja. Od šestih največjih ponudnikov elektrike (Gen-I, ECE, E3, Elektro energija, Energija plus in Petrol) bodo cene glede na račune za januar za obstoječe odjemalce ostale nespremenjene pri Petrolu, Gen-I in Elektro energiji.

Pri mariborski Energiji plus, ki je cene že z januarjem dvignila za skoraj 30 odstotkov, so majske cene z rednega cenika po različnih oblikah obračuna glede na januarske višje za več kot sto odstotkov. Za obstoječe odjemalce pa je dvig precej manjši, nekaj manj kot 50-odstoten, poroča STA. Pri ECE so majske cene v najugodnejšem paketu v primerjavi z januarskimi višje za okoli 75 odstotkov, pri E3 pa za nekaj manj kot 25 odstotkov.

Cene elektrike, plina in drugih energentov naj bi se stabilizirale šele čez dve leti, a se po oceni strokovnjakov se ne bi spustile na raven pred krizo.