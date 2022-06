Cene vozovnic za vlak ostajajo nespremenjene

Število potnikov, ki za svojo pot na delo izberejo vlak, v povprečju zadnja leta narašča. Na slovenskih tirih lahko opazimo vse več novih vlakov. Cene goriva so višje in posledično so višji tudi stroški prevoza z avtomobilom, cene vozovnic za vlak pa so nespremenjene. To so dobri razlogi, da tisti, ki za prevoz na delo še ne uporabljamo javnega prevoza, preverimo, ali se lahko na delo vozimo vsaj del poti z vlakom.

Cene energentov so se zvišale, cene vozovnic za vlak so ostale nespremenjene

Medtem ko se na trgu dražijo energenti, cene vozovnic za vlak ostajajo enake. Za razmislek smo v tabeli informativno prikazali primerjavo stroškov vožnje z avtomobilom in vlakom.

Relacija Mesečni strošek prevoza z avtomobilom (izračun stroška goriva, brez vinjete, za 20 delovnih dni v mesecu)* Cena mesečne vozovnice za vlak Celje–Ljubljana–Celje (88 km) 458 evrov 196 evrov

Najbolj ugodna izbira za vsakodnevna potovanja je zagotovo letna abonentska vozovnica, s katero se 4 mesece vozite praktično brezplačno.

Relacija Letni strošek prevoza z avtomobilom (izračun stroška goriva, brez vinjete, za 20 delovnih dni v mesecu)* Cena letne vozovnice za vlak Celje–Ljubljana–Celje (88 km) 5496 evrov 1568 evrov

* Vir izračuna stroška prevoza z avtomobilom s povprečno porabo goriva dizel 7 litrov na 100 km, na dan 11. 5. 2022: https://www.amzs.si/. Izračun cene abonentske tedenske, mesečne, polletne ali letne vozovnice za vlak lahko preverite na spletni strani https://potniski.sz.si/abonentske-vozovnice/.

FOTO: Slovenske železnice

Vlak je na posameznih odsekih tudi časovno zelo konkurenčen cesti

Potovalni čas je precej odvisen od konfiguracije proge in dovoljenih hitrosti voženj. Z investicijami v infrastrukturo lahko pričakujemo vedno boljše vlakovne povezave. So pa že zdaj odseki prog, ki so časovno absolutno konkurenčni cesti, npr. pot iz Borovnice v Ljubljano ali proga Ljubljana–Dobova, kjer je približno do Sevnice časovna prednost na strani vlaka. Prav tako proga Jesenice–Kranj–Ljubljana in Kamnik–Ljubljana itd.

Med potjo lahko počnemo kaj več

Potovanje z vlakom je v razvitem svetu in tudi pri nas vse bolj v trendu. Gre za odgovorno dejanje posameznika, ki želi prispevati k čim manjšemu onesnaževanju, hkrati pa potovati varno in tudi ne ogrožati drugih v prometu. Svoj čas potovanja pa lahko nameni sopotnikom, delu, razmišljanju, meditaciji ali pa preprosto počitku. Kot pravijo na Slovenskih železnicah, si želijo, da bi čim več ljudi preizkusilo potovanje z vlakom, njihova naloga pa je, da potovanje naredijo všečno.

FOTO: Slovenske železnice

Do jeseni kar 52 novih sodobnih vlakov

Novi vlaki zagotovo pomembno vplivajo na boljšo kakovost prevozov potnikov v železniškem prometu. Do jeseni 2022 bo na naših tirih 52 novih potniških vlakov, od tega 21 enopodnih in 10 dvopodnih (dvonadstropnih) električnih ter 21 enopodnih dizelskih vlakov. Vsi novi vlaki so zelo prostorni. Vsa vrata so opremljena z izvlečnimi stopnicami, kar omogoča preprostejši vstop in izstop tudi za gibalno ovirane osebe. Na voljo je več prostora za prevoz koles, toaletni prostori so prostorni, prilagojeni tudi za invalide in mlade starše – s previjalno mizo, avtomatsko klimo in velikimi panoramskimi okni. Vlaki omogočajo sodoben informacijski sistem, vtičnice za polnjenje elektronskih naprav, opremljenost s signalom Wi-Fi in s tem dostop do internetnih vsebin.

Če za prevoz uporabljaš vlak, pomembno prispevaš k varovanju okolja

Železnica ima ključno prednost v primerjavi z drugimi oblikami prevoza, saj že danes za prevoz potnikov in tovora uporablja električno energijo, ki je v 50 odstotkih pridobljena iz obnovljivih virov. Pri prevozu potnikov med Mariborom in Ljubljano tako železnica porabi na potnika povprečno šestkrat manj energije, kot je porabljene v cestnem avtomobilskem prometu.

Naročnik oglasne vsebine so Slovenske železnice