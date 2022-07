Cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom za vse polnoletne

Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ je cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 posebej priporočila ranljivim kroničnim bolnikom, oskrbovancem domov starejših in starejšim od 80 let, priporočila pa vsem starejšim od 60 let. Prejetje drugega poživitvenega odmerka je po novem omogočeno tudi vsem starejšim od 18 let.

Člani posvetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so na sestanku 12. julija med drugim obravnavali posodobitve priporočil za cepljenje proti covidu-19, je razvidno iz zapisnika, objavljenega na spletni strani NIJZ.

Cepljenje s četrtim oziroma drugim poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 so posebej priporočili osebam s povečanim tveganjem za težji potek covida-19 (posebej ranljivim kroničnim bolnikom), oskrbovancem domov starejših in vsem starejšim od 80 let. Cepljenje z drugim poživitvenim odmerkom so priporočili tudi vsem starejšim od 60 let.

Na lastno željo se lahko cepijo vsi starejši od 18 let

Ker člani posvetovalne skupine menijo, da osebe, ki se želijo cepiti z drugim poživitvenim odmerkom, ne potrebujejo posebnih dokazil, se lahko na lastno željo z drugim poživitvenim odmerkom cepijo tudi vsi posamezniki, starejši od 18 let.

Vsi navedeni se bodo z drugim poživitvenim odmerkom lahko cepili po tistem, ko bodo izvajalci cepljenja prejeli posodobljena navodila, ki jih lahko pričakujejo v prihodnjih dneh.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Drugi poživitveni odmerek je mogoče prejeti vsaj tri mesece po zadnjem cepljenju ali preboleli okužbi s koronavirusom. Pred tem je posvetovalna skupina na sestanku konec marca svetovala cepljenje z drugim poživitvenim odmerkov v obdobju od treh do šestih mesecev po prejemu tretjega oz. prvega poživitvenega odmerka cepiva. Cepljenje s četrtim oziroma drugim poživitvenim odmerkom cepiva so takrat svetovali zgolj imunsko oslabelim posameznikom.

Pri tem člani menijo, da je treba čim prej zagotoviti izvedbo cepljenja za oskrbovance domov starejših, posebej z drugim poživitvenim odmerkom.

Prav tako svetujejo, naj se promocijska kampanja cepljenja proti covidu-19 jeseni izvede skupaj s promocijsko kampanjo cepljenja proti gripi, obenem pa poudari tudi prednost cepljenja proti pnevmokoknim okužbam.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in Evropska agencija za zdravila (EMA) sta 11. julija zaradi ponovnega povečanja števila okužb s koronavirusom objavila posodobljena priporočila za cepljenje. Med drugim sta priporočila drugi poživitveni odmerek cepiva za vse ranljive skupine in za osebe, starejše od 60 let.