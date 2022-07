Policija preiskuje dvomilijonski posel NIJZ

V nadaljevanju preberite:

Ker v času vrhunca epidemije na NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) niso imeli zadostnih kapacitet za sledenje stikom, so se odločili poiskati zunanjo pomoč. Brez predhodne objave javnega razpisa so za polletno pomoč najeli komaj dobro ustanovljeno podjetje City Connect iz Brežic, ki je del mednarodne skupine s sedežem v Dublinu, za to pa odšteli 2,3 milijona evrov (z davkom). NIJZ je k oddaji ponudb povabil šest klicnih centrov, zakaj so izbrali prav omenjeno podjetje, ni znano.

Glede omenjenega posla je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) zahtevala revizijo posla, Državna revizijska komisija pa je ugotovila kršitev zakona o javnem naročanju. V zvezi s tem je na tožilstvo decembra lani podala obdolžilni predlog proti NIJZ, ki mu zdaj grozi visoka globa. Na policiji že poteka predkazenski postopek. Koliko oseb so že zaslišali, nismo izvedeli, naj bi bila pa ta teden na policiji Milan Krek, ki je bil kot direktor NIJZ podpisnik pogodbe, in sedanji v. d. direktorja Branko Gabrovec, ki je po naših informacijah bedel nad projektom klicnih centrov oziroma ga načrtoval.

KPK je NIJZ predlagal, da sproži postopke uveljavljanja ničnosti pogodb ali da z izvajalcema za klicne centre in IT-podporo sklene sporazum o skrajšanju pogodb ter tako vzpostavi zakonito stanje, vendar nič od tega ni bilo uresničenega. Ministrstvu za javno upravo je KPK podala priporočila za spremembe zakonodaje o javnem naročanju za zagotovitev večje transparentnosti ter učinkovitejšega pravnega varstva.