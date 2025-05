V nadaljevanju preberite:

Na ministrstvu za solidarno prihodnost (MSP) v prihodnjih mesecih načrtujejo vzpostavitev delovne skupine, ki bo pripravila predloge zakonskih sprememb, katerih cilj je spodbujati odpuste z varovanih oddelkov. Načrtujejo tudi novo opredelitev varovanih oddelkov in varovanja v skupnosti, ki bo skladno z določbami konvencije ZN o pravicah ljudi z oviranostmi.

»Ni pomembno samo zmanjšati števila nameščanj na varovane oddelke, temveč tudi zagotoviti, da ljudje, ki so že nameščeni, niso izključeni in imajo možnost vrnitve v domače okolje oziroma v skupnost. Pripravljamo predlog novele zakona o socialnem varstvu, ki vključuje novo socialnovarstveno storitev podpora v skupnosti, ki bi na sistemski ravni omogočila možnost življenja in podpore v skupnosti za ljudi, ki zdaj živijo v institucijah,« pravijo na MSP.