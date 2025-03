Stanovalcem z demenco se ne bo treba seliti

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za solidarno prihodnost (MSP) je od ministrstva za delo nasledilo tudi postopke verifikacije varovanih oddelkov v socialnovarstvenih zavodih, kjer je 508 stanovalcev, ki zaradi posledic upada kognitivnih funkcij potrebujejo delno ali popolno pomoč in nadzor v verificiranih varovanih enotah, tako imenovanih zaprtih enotah, v katerih so ljudje z demenco in podobnimi stanji. Pri tem so ugotovili, da prostori nekaterih vlagateljev ne izpolnjujejo pogojev za verifikacijo.

V slovenskih domovih za starejše je približno 2500 stanovalcev v oskrbi četrte kategorije, ki je najzahtevnejša; od teh je 508 stanovalcev v prej omenjenih zaprtih enotah. Varovani oddelki pa so organizirani v 29 socialnovarstvenih zavodih. Na MSP so ugotovili, da so nekateri postopki verifikacije stali tudi več kot deset let, za kar razlogov ne poznajo, zato so takoj začeli reševati te zaostanke.

Pri tem so ugotovili, da nekateri vlagatelji ne izpolnjujejo pogojev, imajo, na primer, tri- in večposteljne sobe, oddelki nimajo izhoda na zunanjo zeleno površino, sobe nimajo lastnih sanitarij in podobno, arhitekturni pogoji pa prilagoditve oddelkov ne omogočajo. Postopki verifikacije so stali tudi več kot 10 let, na MSP razlogov ne poznajo. Ljudje z demenco še vedno lahko bivajo v vseh domovih za starejše.