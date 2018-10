FOTO:Čudež nadangela Mihaela na Tartiniju

Boris Šuligoj Nadangel Mihael in koprski škof Jurij Bizjak Foto Boris Šuligoj

Piran - Ob današnji vrnitvi nadangela Mihaela v Piran, se je na osrednjem mestnem trgu zgodil majhen čudež. Natanko v trenutku, ko je vodja prireditve napovedal govornika piranskega župnika, ki ima največ zaslug, da je prišlo do nadangelove prenove, se je nadangelov kip (s pomočjo vetra) sam zasukal za četrt kroga in s prstom pokazal naravnost proti Zorku Bajcu. Številne priče dogodku so dogodek sprejeli z nemalo začudenja.Kasneje, ko je bilo govora o njegovi prenovi, je burin nadangela zasukal še za četrt kroga, da je s prstom pokazal natanko proti vrhu zvonika, kamor ga bodo v ponedeljek popoldan, predvidoma ob 15. uri prepeljali s helikopterjem Slovenske vojske.Številni so čestitali restavratorskemu mojstru, ki je vodil projekt prenove v restavratorski delavnici Gnom, ga opravil v obljubljenih dveh mesecih in za napovedano vsoto 25.000 evrov in s sodelavci že v jutranjih urah pripeljal 3,5 metra velik in 250 kilogramov težak bronast kip na osrednji piranski trg. Zbrani množici na trgu je pojasnil, da so tokrat prvič izdelali 3D preslikavo stanja kipa in pridobili natančen zapis, ki dokumentira konstrukcijo nadangelovega kipa. Bakreno pločevino so razstavili na prafaktorje, okrepili so nosilno konstrukcijo z nerjavečim jeklom, ostalo pa zaščitili proti koroziji. Nadomestili in rekonstruirali so nadangelovo levo roko, lento in desno oko, zakrpali vse luknje, pri prenovi pa si prizadevali ohraniti čim večji del izvirnih površin in kar se da bolj izvirno podobo.»Angela smo pripeljali z mešanimi občutki. Najprej smo zelo veseli, da nam je uspel tak konservatorski podvig in da smo nadangela vrnili v Piran, po drugi strani pa je zazijala velika praznina v naši restavratorski delavnici, kjer smo v minulih dveh mesecih imeli tako velik obisk, kot nikoli prej in ga zlepa ne bo,« je povedal mojster Drešar, ki upa, da kipa zdaj vsaj 110 nadaljnjih let ne bo treba več prenavljati.Posebno zanimiv in na videz sila preprost je mehanizem, ki omogoča, da nadangel stoji in se stoletja že obrača po vetru. Kip je namreč nasajen na drog, ki je vpet v vrh zvonika. Drog sloni enostavno na nekoliko širši kovinski čaši, v spodnjem delu sta dva obroča, ki preprečujeta, da bi se kip pretirano nagibal. Pod zadnjim obročem pa je objemka, ki preprečuje, da bi močnejši veter dvignil, snel kip z droga in ga odpihnil. Ker ima kip dve krili in je razmeroma lahek, ga veter z uporom tudi nekoliko privzdigne, zaradi česar na drogu ne sloni z vso svojo težo. V resnici v takih vetrovnih razmerah večino časa jadra in vsaj deloma lebdi v zraku. S tega zornega kota je tudi tehnično dobro premišljen kip angela varuh.Koprski škofje kip blagoslovil in povedal, da je nadangel Mihael omenjen v treh svetopisemskih knjigah: v Danijelovi knjigi, v Judovem pismu in v Knjigi razodetja. Običajno so ga častili kot poveljnika nebeške vojske, kot zavetnika izvoljenega ljudstva (izbvoljenihljudstev) in kot priprošnika ob smrtni uri, kot bojevnika za dušo. Zaradi tega ga v mnogi primerih upodobljen s tehtnico, s katero tehta duše in dokazuje Sv. Petru, da so duše dovolj težke, da si zaslužijo nebeški raj.Kip bo helikopterska ekipa SV dvignila iz Pirana in ga v ne povsem enostavni operaciji spet namestila na isto mesto. Po današnjem ogledu pilotov v Piranu, se zdi, da ga niti s piranskega pomola ne bi bilo dovolj varno dvigniti. Obstaja verjetnpost, da bodo to naredili s površine ob piranski zapornici. O tem bodo še premislili in operacijo prilagodili vremenu. Za zdaj je vremenska napoved ugodna. Nadangel je dva dni na ogled vsem in bo v ponedeljek polepšal občinski praznik.