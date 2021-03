Cvetna nedelja drugo leto v znamenju epidemije

Kristjani danes obeležujejo cvetno nedeljo, s katero začenjajo neposredne priprave na veliko noč, ki bo čez teden dni. Tradicionalno na ta dan po cerkvah potekajo blagoslovi zelenja, kar pa letos poteka v zelo okrnjeni obliki, saj je število ljudi v cerkvah omejeno s kvadraturo, prav tako je omejeno zbiranje ljudi pred cerkvami.



Na cvetno nedeljo se kristjani spominjajo Jezusovega prihoda v Jeruzalem, kjer so ga po zapisih iz Svetega pisma ljudje pozdravljali s palmovimi vejami. Zato verniki v Katoliški cerkvi na ta dan k blagoslovu prinesejo oljčne veje in drugo zelenje, ki ga spletejo v butare. Po krščanski simboliki so palmove veje, s katerimi naj bi ljudje ob prihodu v Jeruzalem pozdravljali Jezusa, znamenje zmagoslavja in kraljevanja. Predstavljajo tudi rodovitnost in življenje, oljka pa simbol miru in sprave.



V Evangeličanski cerkvi pa danes končujejo post, s katerim so se pripravljali na veliko noč. Zelenja ne blagoslavljajo, ga pa uporabljajo kot simbol.



Papež Frančišek je mašo na cvetno nedeljo daroval v baziliki svetega Petra, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl pa v mariborski stolnici. Papež je v molitvi pozval predvsem k temu, da si dopustimo čuditi ter posvaril pred pastjo navad. Zaradi pandemije covida-19 je lahko mašo v živo spremljalo le okoli 120 vernikov in približno 30 kardinalov.



Že lansko cvetno nedeljo je mašo v živo spremljalo le nekaj ljudi. Papež je danes spomnil, da že drugič obeležujemo veliki teden v času pandemije. »Lani smo bili šokirani, letos smo bolj izkušeni,« je dodal in posvaril pred gospodarsko krizo, ki postaja vse zahtevnejša.

Omejitve v cerkvah in na prostem

Škofje so ob praznovanju letošnjih velikonočnih praznikov tako duhovnike kot tudi vernike pozvali k doslednemu spoštovanju vseh vladnih ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa. V cerkvah še vedno velja, da se lahko zbere po en vernik oziroma ena družina na vsakih 30 kvadratnih metrov površine, na prostem pa se lahko zbere do največ 10 vernikov ali družin, ki imajo maske in upoštevajo priporočeno razdaljo. Ta pravila veljajo tudi za blagoslov zelenja.



Od petka so sicer z vladnim odlokom znova dovoljena bogoslužja na prostem, pri čemer je treba za enega udeleženca ali družino zagotoviti najmanj 10 kvadratnih metrov prostora. Če se lahko zagotovi vsaj dva metra varnostne razdalje med udeleženci oz. med člani gospodinjstev, uporaba mask ni nujno potrebna, je pa priporočljiva.

