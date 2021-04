Sproščeno zbiranje do deset oseb, dovoljeni kulturni dogodki

Prosto gibanje po državi

Druženje do deset ljudi in kulturni dogodki

Sedeži na kulturnih prireditvah bodo ponovno zasedeni. FOTO: Blažž Samec

Čas, ki ga lastniki nepremičnin in plovil v tujini lahko preživijo zunaj Slovenije, se bo z 48 ur podaljšal na 72 ur. Tako dolgo velja tudi negativni test na okužbo. FOTO: Voranc Vogel



Za vrnitev iz rdeče države nujen negativen PCR-test

Danes opolnoči se je začelo delno sproščanje ukrepov za zajezitev epidemije – nekateri so ostali v veljavi še po 11-dnevnem zaprtju javnega življenja. Od danes je spet dovoljeno prosto gibanje po državi, zbiranje je omejeno na deset ljudi. Za prestop državne meje je potreben PCR-test, izjema so lastniki nepremičnin v tujini, za katere zadošča predložitev negativnega hitrega testa.Število okuženih in hospitaliziranih v Sloveniji nakazuje na oranžno fazo epidemije. Po besedah vodje svetovalne skupinese razmere v Sloveniji umirjajo, s tem pa se v državi lahko začne delno sproščanje omejitvenih ukrepov. Logarjeva poudarja, da je pritisk na bolnišnice še vedno velik, ob sproščanju nekaterih dejavnosti pa podpira ukrepe testiranja in dokazovanja v gostinstvu in turizmu.Sproščanje ukrepov je včeraj predstavil minister za notranje zadeve, ki kot prvo bistveno spremembo navaja umik prepovedi gibanja med regijami. Prebivalci Slovenije se od danes lahko prosto gibajo po celotni državi, ne da bi pri tem morali dokazovati razloge za pot. Popolna omejitev gibanja na statistične regije je veljala od 1. aprila, ko se je začelo 11-dnevno zaprtje države.Druga večja sprememba se nanaša na omejitev združevanja oziroma organiziranih prireditev. Po novem je dovoljeno zbiranje do deset ljudi. Omenjena sprememba temelji na odločitvi ustavnega sodišča, ki je prejšnji teden spet dovolilo zbiranje ljudi. Hojs je pri tem omenil samo odločitev ustavnega sodišča in spet zaprosil za posredovanje njihovih epidemioloških spoznanj, saj da ta niso bila všeč vsem udeleženim pri odločanju in tudi stroki. »Z njihove strani nismo dobili nič, zato se zahvaljujem strokovni skupini, ki je mnenje podala jasno, dokumentirano,« je povzel svoja stališča.Z odlokom so možne tudi kulturne prireditve, če so te prijavljene na upravni enoti in policiji, pravi Hojs. To je včeraj v poznih urah potrdila tudi vlada, ki je sprejela ločen odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom.Ob muzejih, knjižnicah, galerijah in ograjenih odprtih površinah z nepremično kulturne dediščine, so dostopni še arhivi, znova je omogočeno tudi izvajanje javnih kulturnih prireditev. V to spadajo kinematografi, gledališča ter glasbeni, plesni in drugi dogodki, sporočajo iz vlade.Minister Hojs včeraj dodatnih podrobnosti glede izvedbe kulturnih dogodkov ni podal, saj to ureja ministrstvo za kulturo, vendar je namignil, da v število desetih oseb, kolikor je zgornja omejitev zbiranja, niso vključeni izvajalci na kulturnih dogodkih.V nedeljo opolnoči pa bo začel veljati še odlok, ki se nanaša na prestopanje državnih meja. V tem so zdaj jasno opredeljena vsa cepiva, ki jih država priznava ob prehajanju meja – upoštevana so rusko, dve kitajski in eno indijsko cepivo, razlaga minister. V odloku je opredeljen tudi čas, ki mora preteči po cepljenju s posameznim cepivom, ko oseba lahko prestopi državne meje. Če se oseba vrača v Slovenijo, se upošteva država, od koder prihaja, tako je za vrnitev iz rdeče države nujen negativen PCR-test. Hojs namreč pravi, da je po oceni strokovne komisije stopnja tveganja okužbe tistih, ki odhajajo na svoje nepremičnine, manjša od tistih, ki potujejo drugam; zato je potreben PCR-test, ki je zanesljivejši.V zvezi z odlokom se je spremenil tudi čas, ki ga lastniki nepremičnin in plovil v tujini lahko preživijo zunaj Slovenije. Z 48 ur se je ta podaljšal na 72 ur, kar je enako, kot je veljavnost negativnega testa na okužbo, pravi Hojs, ki je hkrati poudaril, da je za prehod državne meje še vedno aktualen hitri test: »Prejel sem na stotine elektronskih pisem, ki so jih organizirano pošiljali lastniki nepremičnin. Pišejo, da smo ukinili HAT-teste, kar ne drži. Za lastnike nepremičnin je brezplačni HAT-test veljaven,« še poudarja Hojs.