Danes žalna seja za Borisom Pahorjem

Žalno sejo za Borisom Pahorjem, ki bo danes ob 19. uri v tržaškem Narodnem domu, organizirata obe krovni organizaciji slovenske manjšine v Italiji v sodelovanju s slovenskim tržaškim konzulatom in nekaterimi drugimi slovenskimi društvi oziroma organizacijami. Na ta način se bodo poklonili velikemu domoljubu in uporniku proti vsem totalitarizmom 20. stoletja.

Zbrane bo med drugim nagovoril slovenski predsednik Borut Pahor, ki je tržaškega pisatelja, enako kot njegov italijanski kolega Sergio Mattarella, nagradil pred dvema letoma – ob stoti obletnici vrnitve Narodnega doma v slovenske roke – z najvišjimi državnim priznanjem. Pred njim bodo danes zvečer spregovorili še literarna zgodovinarka Marija Pirjevec, publicist Martin Brecelj in italijanska senatorka Tatjana Rojc, ki so bili Pahorju zelo blizu.

Borisa Pahorja bodo s prihodom počastili tudi predstavniki italijanskih oblasti – od prefekta do predsednika dežele in tržaškega župana. Žalne seje naj bi se udeležili tudi predstavniki slovenske vlade.

Življenje v opomin

»Pahorjevo življenje in trpljenje je zagotovo v opomin nam, sploh v tem trenutku, in tudi prihodnjim generacijam. Učiti nas mora, da se upremo vsem oblikam diktatur in totalitarizmov. Obenem pa je bil tudi zgled za to, kaj pomeni biti narodno zaveden Slovenec, še posebej za nas, ki živimo zunaj matične domovine,« je dejal Walter Bandelj, predsednik Sveta slovenskih organizacij.

Narodni dom v Trstu je simbiol slovenstva v tem mestu. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Narodni dom je kraj, ki je še posebej povezan z Borisom Pahorjem. Kot deček ga je videl goreti, kar je bilo uvod v strahote, ki so se Slovencem zgodile pod fašizmom, dočakal pa je tudi njegovo vrnitev v slovenske roke,« je poudarila Ksenija Dobrila, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Nazadnje je Narodni dom obiskal na 99-letnico požiga in takrat so se s pomočjo slovenskega predsednika Pahorja in njegovega prijatelja, italijanskega predsednika Mattarelle začeli postopki za vrnitev te palače Slovencem.

Sporočilo, ki je doseglo širšo evropsko javnost

Ksenija Dobrila je prepričana, da je prek Borisa Pahorja vsa italijanska javnost spoznala, kaj je fašizem storil Slovencem, pa tudi kakšne grozote so se dogajale pod totalitarizmi 20. stoletja, na kar je opominjal vse svoje življenje. Njegovo sporočilo je doseglo širšo evropsko javnost, kar se je pokazalo tudi z odzivi in odmevi ob tem, ko se je dokončno poslovil.