Darko Muženič novi stari vodja NPU

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindav je za vodenje Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) pooblastil Darka Muženiča, ki je urad v preteklosti že vodil, a je bil s položaja razrešen. Muženič je vodenje NPU prevzel v torek.

Muženič je funkcijo direktorja NPU prevzel že junija 2019, a je bil maja 2020 s tega položaja razrešen in premeščen v vodstvo policije, ki jo je tedaj vodil Anton Travner. Sodišče je presodilo, da je bila njegova razrešitev nezakonita.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali na Generalni policijski upravi, je Muženič zunanji in notranji javnosti znan po svoji strokovnosti in suvereni politiki vodenja. Spomnili so še, da je bil pred zaposlitvijo v policiji direktor Urada RS za preprečevanje pranja denarja.

Muženič je posle v torek prevzel od dosedanjega direktorja urada Boštjana Mlačnika, ki je na tem mestu nasledil Petro Grah Lazar.