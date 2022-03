Simbioza med vodilnimi in vladajočo politiko

V nadaljevanju preberite:

Pregled dogajanja v Policiji v zadnjih dveh letih pokaže, kako turbulentno obdobje je za nami. Navzven je izstopala zaradi svoje zelo represivne vloge pri zatiranju protivladnih protestov, hkrati pa javnost ni pozabila afere Rumeni jopiči, ki je razkrila, kako servilno je vodstvo Policije do politike. Razrešitvi generalne direktorice Policije Tatjane Bobnar je sledilo več spornih kadrovskih zamenjav. Prav vse, ki so potekale na vrhu, so bile skladne s pričakovanji vladajoče politike. Z nekdanjim direktorjem Nacionalnega urada Darkom Muženičem in njegovim namestnikom Davidom Antolovičem je obračunavala predvsem SDS. Oba sta bila odstavljena. Generalni direktor Policije Anton Olaj, ki se hvali, da jo depolitizira, je pri svojem delovanju zelo usklajen z notranjim ministrom Alešem Hojsom. Ni ukrepa, ki ga Hojs ne bi pričakoval, Olaj pa ne izvršil.