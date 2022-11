Debitantska nagrada novinarki Dela

Društvo novinarjev Slovenije je nocoj podelilo nagrade čuvaj/watchdog 2022. Med prejemniki debitantske nagrade je tudi novinarka Dela Pia Prezelj, o kateri je porota zapisala, da navdušuje s svojim poznavanjem in povezovanjem mlade kulturne scene.

Nagrado za življenjsko delo je prejela novinarka Jane Sonja Grizila. Nagrado za izstopajoče dosežke so prejeli Ervin Hladnik Milharčič (Dnevnik), Tita Mayer (Radio Slovenija), Neža Steiner in Alenka Marovt (POP TV), Urška Henigman in Neža Prah Seničar (RTV Slovenija), med debitanti Luka Mlakar (Večer), med fotografi pa Andrej Petelinšek (Večer) in Jaka Gasar (Dnevnik).