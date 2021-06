Decentralizacija ministrstva za okolje in prostor

Trak v nove prostore direkcije za vode so prerezali (z leve) direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer, minister za okolje in prostor Andrej Vizjak in župan Mestne občine Celje Bojan Šrot. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Direkcija za vode je svoj sedež iz Ljubljane preselila v Celje, od koder prihaja njen direktor. Ob odprtju novih prostorov je minister za okolje in prostordejal, da je to pomemben korak k decentralizaciji države. Napovedal je, da bodo na ministrstvu to nadaljevali, svoj sedež bo v Krško preselila agencija za radioaktivne odpadke.S selitvijo v Celje bo direkcija za vode po ocenah ministra prihranila 10.000 evrov. Dodal je, da gre za trajnostno naravnano odločitev, saj bo s tem pritisk na glavno mesto manjši. Direkcija za vode ima skupaj 176 zaposlenih, delo opravljajo na devetih lokacijah po državi, direktor Kramer pa je dejal, da jih bo v Celju 25: »Še se bomo širili in tudi nove zaposlitve načrtujemo z vzhodne strani Trojan. Strokovnjakov vodarske stroke je namreč še veliko.« Dodal je, da vodno gospodarstvo ne sme biti centralizirano: »Vodotoki in potočki, jezera niso samo v Ljubljani. Pomembno je, da politiko vodijo sektorji območij po vsej Sloveniji, ker oni vedo, kje so problemi.«Minister Vizjak je še dejal, da je Celje občina, ki je znana po težavah s poplavami: »Direkcija bo na pravem mestu, v neposredni bližini težav. Te bomo naslavljali. Upam, da bo jutri komisija prišla v Slovenijo s potrjenim načrtom za okrevanje in odpornost, kar bi pomenilo dodaten denar za protipoplavne ukrepe, za ščitenje, sistem ravnanja in odvajanja odpadnih voda ter tudi za manjše vodovodne sisteme.«Minister je napovedal, da se v Posavje seli agencija za radioaktivne odpadke (ARAO), v neposredni bližini bodo v kratkem gradili skladišče za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke. Dodal je, da si želi, da bi decentralizaciji sledili tudi kolegi v vladi.