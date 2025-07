V Ljubljani močan naliv, neurje se premika proti Mariboru

Vzhodno Slovenijo, vzdolž meje z Italijo, je popoldne zajela močnejša nevihta, ki se je pomaknila v smeri Kranja in Kamnika. Pot bo nato nadaljevala v smeri Pohorja in Maribora, kjer bo predvidoma že slabela. Lokalno so možni močni nalivi, sunki nevihtnega piša in toča, napovedujejo na Arsu, kjer so za večji del države izdali oranžno opozorilo.

Agencija RS za okolje (Arso) je oranžno opozorilo zaradi neviht izdalo za zahodno polovico države, osrednjo Slovenijo in jugovzhod države.

Kot so sporočili iz Arsa, je možno tudi zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Ozračje pa se bo predvidoma umirjalo po 21. uri.

Kot so približno pred uro zapisali na Arsu, je popoldne iz smeri Italije območje Bovca in Kobarida zajela močnejša nevihta, ki se je nato pomaknila v smeri Kranja in Kamnika. Nekaj manjših, a ne povsem nedolžnih neviht, pa je nastalo tudi nad osrednjo Slovenijo. Te se pomikajo v smeri Štajerske, glede na izračune meteoroloških modelov pa naj bi na poti najverjetneje oslabele.

Manjša nevihta je nastala tudi na območju zahodnih Haloz.