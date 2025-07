Z ohladitvijo prihaja nov pas padavin z nevihtami

Nad Slovenijo se nadaljuje nevihtno dogajanje, ki je že zajelo večji del države. Težišče neviht je trenutno nad osrednjo Slovenijo in se postopoma pomika proti vzhodu. Medtem ko se bo vreme na zahodu umirilo in posijalo sonce, nas v prihodnjih urah in dneh čakajo novi izzivi.

Kaj nas čaka v prihodnjih dneh?

Dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso), Andrej Velkavrh, je za STA pojasnil, da v noči na torek pričakujejo nov, hitro potujoč val padavin z nevihtami, ki bo prešel državo od zahoda proti vzhodu. V torek popoldne bodo nevihte oslabele in postopoma prenehale. Glavna ohladitev bo potekala danes in v torek zjutraj, od srede naprej pa lahko pričakujemo bolj sončno vreme, čeprav popoldanske plohe in nevihte še vedno niso izključene.

Tudi na portalu Neurje.si opozarjajo, da lahko največje težave pričakujemo zaradi novonastalih nevihtnih pasov, ki bodo tekom dneva večkrat prešli Slovenijo, predvsem v pasu od zahodne do osrednje Slovenije. Zaradi že namočene zemlje in pričakovanih močnih nalivov obstaja povečana nevarnost hudourniških poplav.

Zakaj je bila napoved drugačna?

Vremenoslovci z Neurje.si so pojasnili, da je bila včerajšnja napoved napačna glede vremenske pestrosti in nevarnosti. Razlog za to je bila nekoliko drugačna postavitev sekundarnega ciklona, kot je bilo sprva predvideno. Posledično so prvi pasovi neviht potovali južneje, dogajanje nad zahodno Slovenijo pa na srečo ni bilo tako intenzivno, kot bi lahko bilo glede na prvotno izdano stopnjo nevarnosti. Kljub temu se je po polnoči oblikovalo več nevihtnih pasov, ki so prinesli predvsem močne nalive.

Kje je padlo največ dežja?

Ponoči je glavnina dogajanja zajela severozahodno in osrednjo Slovenijo. Kot poroča Arso na svojem družbenem omrežju, je do 5.30 zjutraj največ padavin padlo na merilnih postajah Dolenje pri Ajdovščini (139 mm), Zadlog (93 mm), Vodice (87 mm) in Logatec (70 mm). Andrej Velkavrh dodaja, da je največ padavin doslej padlo na jugozahodu države, na severnoprimorskem, v Posočju in na Notranjskem, medtem ko sta severovzhod in jugovzhod prejela bistveno manj padavin.

Portal Neurje.si za zahodni in osrednji del Slovenije do torka napoveduje med 100 in 150 mm padavin, ob tem pa opozarja na možnost močnejših neviht z nalivi, vetrom in točo.