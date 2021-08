Delež pozitivnih testov že 19,6-odstoten

11.10 Obvezno cepljenje za sodnike v ligi NBA

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je v izjavi za javnost zapisalo, da je doseglo dogovor s sodniškim združenjem v NBA glede obveznega cepljenja proti covidu-19. Vsi, ki ne bodo cepljeni in ob tem niso na seznamu izjem, ne bodo smeli soditi na tekmah najmočnejšega košarkarskega tekmovanja, so še zapisali.Sporazum določa, da morajo biti vsi sodniki v celoti cepljeni, razen če imajo versko ali zdravstveno izjemo. Sodniki so se tudi dogovorili, da bodo sprejeli priporočene dodatne doze cepiv, so še zapisali v kratki izjavi za javnost.Pred tem so tudi nekateri klubi že sprejeli pravilnik o obveznem cepljenju svojih delavcev. Pri nekdanjem moštvu, Miami Heat morajo biti vsi uslužbenci cepljenji do 1. septembra, v kolikor ne spadajo v skupino izjem, je objavljeno na spletni strani NBA.Spet druge franšize so v času premora pred prihajajočo sezono svoje dvorane začasno spremenile v cepilne centre in omogočile brezplačno cepljenje proti covidu-19.V soboto so ob 1396 PCR-testih potrdili 273 okužb z novim koronavirusom, je na Twitterju objavila vlada . Delež pozitivnih testov je znašal 19,6 odstotka. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov je še naraslo na 418. V soboto sicer ni umrl noben bolnik s covidom-19.Po podatkih sledilnika za covid-19 se je povečala tudi 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev, in sicer na 240,5.Število aktivnih primerov pa je po ocenah preseglo 5000 in znaša 5072 oz. 179 več kot dan prej.V soboto so opravili tudi 16.131 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem.Večina slovenskih zavarovalnic v svojih paketih zavarovanj za tujino krije tudi stroške v primeru, da zavarovanec zboli zaradi okužbe s covidom-19. Koliko škode so s tega naslova krile doslej, pa zavarovalnice ne razkrivajo.V zavarovalnici Triglav so povedali, da v vseh svojih paketih zavarovanj za tujino krijejo stroške, ki nastanejo, če zavarovanec v tujini zboli zaradi okužbe s koronavirusom. Zavarovancem krijejo stroške zdravniške oskrbe, po potrebi pa tudi prevoza v domovino. Krijejo tudi stroške bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca in stroške najcenejšega prevoza bližnjih do kraja, kjer je zavarovanec, in nazaj. Višina kritja stroškov je odvisna od paketa. Od marca 2020 so sicer v zavarovalnici Triglav beležili upad zavarovanj, v letošnjem letu pa ponovno rast.V zavarovalnici Generali so pojasnili, da je kritje stroškov zaradi covida-19 vključeno v vse police zavarovanj v tujini z asistenco. Kriti so stroški podaljšanja bivanja v obstoječi ali novi nastanitvi, če mora zavarovanec v samoizolacijo zaradi okužbe s covidom-19. Kritje velja tudi za družinske člane, če imajo zavarovanci sklenjeno družinsko polico."Če ste se okužili s koronavirusom in se zaradi napotitve v samoizolacijo ne morete v domovino vrniti, kot ste prvotno nameravali, vam zavarovanje krije stroške vrnitve v domovino," so navedli. To velja tudi za družinske člane zavarovanca, če je sklenjena družinska polica. Koliko stroškov so doslej krili s tega naslova, v zavarovalnici Generali niso želeli razkriti.Tudi zavarovalnica Vzajemna v vseh paketih svojim zavarovancem krije stroške, ki nastanejo zaradi okužbe s koronavirusom v tujini. Vključeni so stroški zdravniške oskrbe in stroški testa, ki ga naroči zdravnik, ne pa tudi stroški preventivnih testov na letališču. Zavarovalnica krije tudi stroške samoizolacije za največ sedem nočitev v višini 150 evrov na noč pri individualni in 250 evrov za noč pri družinski polici.Zavarovanec je upravičen do prevoza v višini do 1000 evrov pri individualni in 2000 evrov pri družinski polici, če je zbolel za koronavirusom, bil napoten v izolacijo ali karanteno in če je posledično zamudil prvotno načrtovan datum vrnitve v Slovenijo. V zadnjem letu in pol so stroški zaradi okužbe s covidom-19 predstavljali 10 odstotkov vseh odhodkov z naslova različnih vrst zavarovanj za tujino, so še povedali v Vzajemni.Kritje zavarovancem zaradi okužbe v vseh svojih paketih nudi tudi NLB Vita. Zavarovalnica, kot so navedli, krije stroške nujne zdravstvene oskrbe in nujnega zdravstvenega prevoza zavarovanca, stroška testiranja na zahtevo zdravnika, stroškov bivanja v primeru odrejene samoizolacije ter stroškov bivanja zaradi odrejene karantene v primeru stika z okuženo osebo v hotelu s tremi zvezdicami za največ sedem nočitev.Zavarovalnica krije tudi stroške organizacije vrnitve zavarovanca v tujino, če je prvotni datum zaradi karantene ali izolacije preložen. Kriti so stroški vrnitve z letalom, če to ni mogoče, pa stroški vožnje z vlakom. Doslej v NLB Viti niso beležili kritja škod zaradi covida-19, so pa dvema zavarovancema krili stroške testiranja, kar je bil pogoj za nadaljnjo zdravniško obravnavo.