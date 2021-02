Delitev na dva dela, z več možnostmi nagrajevanja

V nadaljevanju preberite: V enotnem plačnem sistemu, ki zadeva okoli 170.000 javnih uslužbencev, se je v dvanajstih letih od uveljavitve pokazalo kar nekaj pomanjkljivosti in anomalij, v katere so poskušale poseči že prejšnje vlade, brez kakega posebnega uspeha. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je včeraj predstavnikom sindikatov javnega sektorja predstavil izhodišča, kako si ta vlada predstavlja prenovo plačnega sistema. Sledila bodo še usklajevanja, ki naj bi jih končali predvidoma do začetka maja.