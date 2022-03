Podjetja beguncem iz Ukrajine že ponujajo službe

V nadaljevanju preberite:

V EU iz Ukrajine vsak dan pride več tisoč beguncev, ki bodo zaradi konflikta v njihovi državi tukaj ostali vsaj še nekaj časa. Nekatera slovenska podjetja ob pomanjkanju kadra zato že iščejo načine, kako bi delovno sposobnim med njimi ponudila zaposlitev, svoja vrata so pripravljene odpreti tudi znanstvene institucije. Zaposlitev omogočata tudi evropska direktiva in zakon o začasni zaščiti, ki osebam, razseljenim zaradi vojne v Ukrajini, prinašata pravico do dela v Uniji.