Desus ne sme postati odlagališče kadrov

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji policist in podpredsednik Lovske zveze Slovenije se za predsedniško mesto v stranki poteguje drugič. Če bo izvoljen, ve, kaj je njegova dolžnost in kakšna so pričakovanja članov stranke. Trdi, da neuspeh na kongresu ne bo vplival na njegovo nadaljnje delo v Desusu, ki po njegovem mnenju ne sme postati odlagališče ali pribežališče kadrov drugih strank.