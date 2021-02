Desus pred dokončnim obračunom

V nadaljevanju preberite:

Čeprav prvak Desusa Karl Erjavec zatrjuje, da je v stranki le en tabor, in to tisti tabor, ki želi stranki dobro in jo hoče čim bolje pripraviti na prihodnje državnozborske volitve, se pred njegovim današnjim pogovorom s poslanci jasno kažeta dva tabora. »Relacije med vodstvom stranke in poslanci Desusa bomo v tem tednu uredili in konsolidirali,« je prepričan Erjavec. A tako Branko Simonovič kot Ivan Hršak sta zavrnila za danes predvideni individualni pogovor z njim in predlagala skupni sestanek z vodjo poslanske skupine Francem Juršo, kjer naj bi se pogovorili o prihodnosti stranke. »Odločitev stranke, da gre iz koalicije, je bila velika napaka,« je med drugim za Delo povedal Hršak.