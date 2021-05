Desus spet jeziček na tehtnici

V nadaljevanju preberite:

Kolegij predsednika državnega zbora bo danes tretjič poskusil urediti razmerja sil med koalicijo in opozicijo. Jabolko spora med opozicijo in koalicijo pred današnjim kolegijem predsednika državnega zbora ostaja 15 mest v parlamentarnih delovnih telesih, ki po štirih izstopih iz poslanske skupine SMC in Desusa ter s selitvijo v opozicijo še vedno pripadajo koaliciji Janeza Janše. Ta lahko zato lažje sprejema svoje zakonodajne predloge oziroma zavrača opozicijske.



Iz opozicijskih vrst je pred že tretjim poskusom prerazporeditve mest v delovnih telesih sicer slišati pričakovanje, da bo k razpletu pripomogel Desus oziroma njen vodja poslanske skupine Franc Jurša, ki bi danes lahko prispeval odločilen glas. »Pričakujem, da bo Jurša, in ne le on, zaščitil demokracijo in parlamentarno prakso. Ta vlada in koalicija namreč škodujeta Sloveniji in čas bi že bil, da to spoznajo tudi tisti, ki takšna ravnanja z molkom in podrejanjem omogočajo,« ugotavlja med drugim vodja največje opozicijske poslanske skupine LMŠ Brane Golubović.



