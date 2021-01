Digitalni svet v šolskih knjižnicah le na papirju

V nadaljevanju preberite:

Mnogi starši poročajo, da so njihovi otroci prav v času epidemije pogosteje posegli po knjigah in postali navdušeni bralci. V spomladanskem valu, ko so bile zaprte vse knjižnice, še vedno pa je zaprtih veliko šolskih knjižnic, je (bilo) branje odvisno od domačih knjižnic. Te so tudi sicer zelo pomembne za bodočo pismenost in razvoj bralnih navad. Se je pa lani za kar trikrat povečala izposoja v edini slovenski e-knjižnici Biblos. Vanjo še vedno niso vključene šolske knjižnice, kljub temu da so e-knjige mladim precej bliže. Na ministrstvu za izobraževanje odgovarjajo, da iščejo centralizirano rešitev za vse e-gradivo.