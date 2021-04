Dijaki: Rešitev še vedno ni, matura pa je čez en mesec

Ministrica za izobraževanjeje dejala, da imamo z maturo že od lani izkušnje, »ko smo že v teh zahtevnih razmerah epidemije pisali maturo in so se vsa vprašanja v praksi brez težav sama od sebe razrešila in so imeli vsi dijaki možnost, da so odpisali svoje maturitetne obveznosti«. Dijaška organizacija Slovenije, Dijaška skupnost Maribor, Dijaška skupnost Ljubljana in Obalna dijaška skupnost v odprtem pismu pišejo, da se na to, da se bodo stvari rešile same od sebe, letos ne moremo zanašati. Pričakujejo konkretne in pravočasne rešitve.Dijaki so sicer na problem poklicne in splošne mature opozarjali od prvega zaprtja srednjih šol, torej 19. oktobra. Decembra so pristojni predstavili manjše prilagoditve mature, v katere so dijaki privolili. A takrat je bilo še rečeno, da se bodo dijaki zaključnih letnikov vrnili v šole 4. januarja. To se kasneje ni zgodilo, ponovilo se je tudi zaprtje šol. Dijaki opozarjajo, da jih v stisko ne spravljata le »slaba kvaliteta izobraževanja na daljavo in neprestano prekinjanje klasičnega šolanja, temveč tudi nejasni dolgoročni načrti pristojnih institucij in predvsem dejstvo, da s slednjimi nismo seznanjeni do zadnjega trenutka«.V odprtem pismu so pristojnim podali zahtevo za rešitev več vprašanj glede poklicne mature, ki jo bo opravljalo okoli 9000 dijakov, in splošne mature, ki jo bo opravljalo okoli 7000 dijakov.Dijake zanima, kaj se bo zgodilo s tistimi, ki bodo prestajali karanteno v času mature. Ali bodo imeli na voljo le jesenski rok ali se bo zanje razpisal nov rok? Ministrica Kustečeva je včeraj dejala, da rešitev iščejo: »Takoj po prvem maju sledi že prvi del mature, pisanje eseja v maternem jeziku, do takrat bomo zanesljivo te scenarije preigrali in jih naredili razumevajoče, življenjske in takšne, da bodo omogočili vsem dijakinjam in dijakom, seveda če ne bodo imeli resnih zdravstvenih težav, da esej odpišejo.«Dijake zanima, kako bodo zagotovili varnostne ukrepe, če bo večje število primerov okužb, ali so pripravljeni varnostni protokoli za zmanjšanje možnosti okužb, ali bo pred testi nujno samotestiranje in kako bo to potekalo? Kaj bodo storili s tistimi, ki bi testiranje zavrnili? Kako bodo ravnali v primeru lažno pozitivnih testov, saj bi dolgotrajno čakanje na PCR-test lahko pomenilo tudi prepozno potrditev, da dijak sploh ni okužen?Od zadnjih prilagoditev mature so minili skoraj štirje meseci. Te prilagoditve po mnenju dijakov niso več zadovoljive in zadostne, zato pričakujejo dodatne prilagoditve. Potem ko je včeraj ministrica dejala, da je možno, da bi esej tudi preložili, čeprav si tega ne želijo, so dijaki jasni: »Ne sme se ponoviti praksa prejšnjega leta, ko sta se v okviru obveznega predmeta materinskega jezika obe poli pisali na isti dan. Če epidemiološka slika ne bo dopuščala pisanja eseja na napovedan datum, naj se preloži, a nikakor ne na termin pisanja druge pole.«