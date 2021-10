Diplomati se trudijo, a vlada ima svoj pristop

V nadaljevanju preberite:

V senci protivladnih protestov, ki so odnesli velik del pozornosti vrhu EU-Zahodni Balkan, vrhuncu drugega slovenskega predsedovanja svetu EU, je minila prva polovica predsedovanja. V tehničnem smislu predsedovanje poteka brez zapletov in profesionalno, v vsebinskem pa je iz diplomatskih vrst slišati, da poteka bolje, kot se je bilo bati zaradi odnosa premiera Janeza Janše do vladavine prava.

Kako potek predsedovanja komentirajo nekdanji politiki in poznavalci mednarodnih odnosov? Kako uspešni so slovenski diplomati? Kdaj lahko pričakujemo širitev EU?