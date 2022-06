Direktor RTVS predlaga krčenje dopisniške mreže

Programski svet RTV naj bi na ponedeljkovi seji obravnaval predlog generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha o spremembah v dopisniški mreži javne RTV. Po neuradnih informacijah naj bi predlog vključeval ukinitev dopisništva v Rimu, kjer sedaj dogajanje za RTV pokriva Janko Petrovec, kar bi nadomestili s pokrivanjem iz Trsta. Predvideno je tudi zmanjšanje dopisništva v Bruslju, kjer sta trenutno dopisnika Mojca Širok in Igor Jurič ter zamrznitev dopisništva v Moskvi, kjer deluje Vlasta Jeseničnik. Predlog naj bi hkrati predvideval odprtje dopisništva v Bangkoku.

O predlogu naj bi danes že razpravljala komisija za informativni program, odločitev pa sprejel programski svet RTV na ponedeljkovi seji.

Stroka ostro proti

Strokovnjaka za medije Marko Milosavljević in Jernej Amon Prodnik sta kritična do predloga generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija Andreja Graha Whatmougha o krčenju dopisniške mreže v tujini. Predlog po Milosavljevićevem mnenju potrjuje nepoznavanje nalog zavoda, po mnenju Amona Prodnika pa bo hitro zrušeno, kar se je dolgo gradilo.

Dr. Marko Milosavljević opozarja, da je delovanje Graha Whatmougha škodljivo. FOTO: Leon Vidic/Delo

Nasprotovanje predlogu za ukinjanje dopisništev v Berlinu, Rimu in Moskvi ter krčenje števila dopisnikov v Bruslju, ki ga bo programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) predvidoma obravnaval v ponedeljek, sta danes izrazila že Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS in Društvo novinarjev Slovenije.

Predstojnik oddelka za komunikologijo na ljubljanski fakulteti za družbene vede Milosavljević prav tako meni, da predlog potrjuje nepoznavanje novinarskega delovanja ter obveznosti in nalog RTVS, ki jih predvideva zakon o RTVS.

V skladu z zakonom RTVS namreč zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v EU in preostalih evropskih državah ter o pomembnih svetovnih temah, posredovane vsebine pa omogočajo objektivno javno obveščenost, je spomnil za STA. Dopisniško mrežo v tujini želijo krčiti, namesto da bi jo krepili, je nezadovoljen.

, ki se je začelo takoj po prevzemu funkcije pred letom dni, nadaljuje. Vse to po njegovem mnenju kaže, da generalni direktor ne razume koncepta javne radiotelevizije in ji dela veliko škodo. Kot ocenjuje, bi mu morala zato predčasno prenehati funkcija.

Pri tem je spomnil na 48. člen statuta RTVS, po katerem generalnemu direktorju preneha funkcija pred potekom mandata, če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči RTVS večjo škodo, zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

Javni zavod nujno potrebuje svoje dopisnike v tujini, ki evropske in globalne dogodke predstavijo skozi perspektivo slovenskega gledalca oz. poslušalca. Če podajanje dogajanja skozi lastno perspektivo ne bi bilo pomembno, bi tudi druge javne radiotelevizije ukinjale dopisništva, je ponazoril.

Dr. Jernej Amon Prodnik meni, da so razmere na RTVS porazne. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Tudi Amon Prodnik, ki je prav tako s fakultete za družbene vede, se strinja, da bi morala RTVS skrbeti za ohranjanje dopisniške mreže. Vsako ukinjanje dopisništev je škodljivo za kakovost novinarskega dela in pomeni dodatno degradacijo novinarstva, je pojasnil za STA.

Generalni direktor Grah Whatmough in programski svet zavoda sta po njegovih besedah sicer imenovana legalno, nimata pa prave legitimnosti za delovanje. Tako civilna družba kot javna sfera izražata nezadovoljstvo, a prav veliko ni mogoče narediti, ugotavlja. Generalni direktor, programski in nadzorni svet namreč delujejo brez posvetovanja s komerkoli, tako da so razmere na zavodu po njegovi oceni »res porazne«.