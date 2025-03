Direktorica zaman opozarjala, zdaj je prepozno

V nadaljevanju preberite:

V četrtek se je Simona Biro mudila v Ljubljani na tiskovni konferenci zbornice komunalnega gospodarstva in združenja predelovalcev komunalnih odpadkov. Glasno opozarja na neurejene razmere na področju sežiga odpadkov. Pravi, da je sistemski problem, ker v Sloveniji nimamo zadostne kapacitete za energetsko izrabo odpadkov. Če smo po njenih besedah za zbiranje in obdelavo komunalnih odpadkov zelo dobro organizirani z ustrezno infrastrukturo, pa za sežiganje odpadkov to ne velja. Nimamo namreč tovrstne infrastrukture, sežigalnic. Boji se, da te tudi v roku, kot jih pričakuje država, ne bodo nared.

Vseh teh odpadkov zdaj v tujini ne bodo prevzeli, ker so prepojeni z vodo in imajo zato manjšo energijsko vrednost. Direktorica je hvaležna, da so drugi regijski centri priskočili na pomoč z začasnim skladiščenjem nekaj od teh odpadkov. Znašla se je v začaranem krogu, prizna.

Simona Biro je edina ženska, ki v Sloveniji vodi katerega od regijskih centrov za ravnanje z odpadki.